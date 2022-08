„Z jednej strony jestem smutna”. Zaskakujące słowa Igi Świątek po porażce Sereny Williams

Po prawie rocznej przerwie 40-letnia Serena Williams wróciła na korty tenisowe. Amerykanka wzięła udział w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto, z którego niestety w nocy z 10 na 11 sierpnia odpadła. Zawodniczka przegrała w 2. rundzie rozgrywek ze Szwajcarką Belindą Bencic.

Iga Świątek o porażce Sereny Williams: Z jednej strony jestem smutna

Iga Świątek została zapytana przez dziennikarzy o tę porażkę legendarnej tenisistki. – Z jednej strony jestem bardzo smutna, że nie mogłam z nią zagrać – powiedziała, dodając, że może jeszcze będzie miała szansę. – Ale z drugiej strony pewnie przegrałabym z nią w ćwierćfinale – zaśmiała się pierwsza rakieta świata sugerując, że w sumie to jej to pasuje.

Myślę, że nikt nie zdoła powtórzyć jej osiągnięć. Byłabym szczęśliwa wierząc, że to ja mogę to zrobić, ale Serena osiągnęła coś wielkiego. Mam nadzieję, że jednak jeszcze ze sobą zagramy – zakończyła Raszynianka.

Iga Świątek o godz. 20:30 polskiego czasu zmierzy się z Beatriz Haddad Maią. Starcie będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport.

Serena Williams ogłosiła zakończenie kariery

Przypomnijmy, we wtorek 9 sierpnia Serena Williams zaszokowała cały sportowy świat. Na łamach „Vogue” ukazał się artykuł, z którego mogliśmy się dowiedzieć, iż Amerykanka postanowiła zakończyć swoją przygodę z zawodowym sportem. – Nigdy nie lubiłam słowa „emerytura”. Nie brzmi ono jak nowoczesne określenie. Myślałam o tym dużo i co to słowo oznacza dla ludzi. Dla mnie lepszym określeniem jest „ewolucja”.

Kilka lat temu założyłam firmę „Serena Ventures”, a nie długo potem założyłam rodzinę. Teraz chcę się dla nich poświęcić – przyznała.

Ostatni raz na korcie tenisowym Serenę Williams zobaczymy na 29 sierpnia na wielkoszlemowym US Open.

