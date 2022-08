Iga Świątek walczy o podtrzymanie dobrej passy. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz z udziałem Polki?

Iga Świątek udanie zainaugurowała zmagania w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka, choć nie bez problemów, pokonała Amerykankę Sloane Stephens 6:4, 7:5. Tym samym awansowała do trzeciej rundy zawodów. Zwycięstwo to było jej 50. w tym sezonie, co jest nie lada wyczynem. Takiej sytuacji nie było od trzech lat. To kolejny dowód na to, że w tym roku jest w kapitalnej dyspozycji.

WTA 1000 w Cincinnati. Trzeci pojedynek Igi Świątek z Madison Keys

Następną rywalką raszynianki ponownie będzie reprezentantka gospodarzy — Madison Keys. 27-latka w drugiej rundzie WTA 1000 w Cincinnati wyeliminowała Jelenę Ostapenko z Łotwy. Jest starszą i bardziej doświadczoną zawodniczką od naszej reprezentantki. Uwielbia grać na twardej nawierzchni, a elementem, na który liderka światowego rankingu musi uważać, jest serwis. W tym sezonie Amerykanka zdobyła już 153 asy.

Będzie to trzeci pojedynek tych tenisistek w historii. Dwa poprzednie spotkania kończyły się triumfami Igi Świątek. 21-latka wygrała z Madison Keys w maju 2021 roku w Rzymie oraz w marcu tego roku w Indian Wells. Dwukrotnie zwyciężała w dwóch setach. Rywalka raszynianki zajmuje obecnie 24. lokatę w światowym zestawieniu. Zatem faworytką tego starcia jest Polka.

Kiedy mecz Iga Świątek – Madison Keys na WTA 1000 w Cincinnati? Gdzie obejrzeć transmisję w TV i online?

Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Madison Keys już w najbliższy czwartek, 18 sierpnia. Początek spotkania został zaplanowany na godzinę 19:00 czasu polskiego. Oczywiście mecz może rozpocząć się chwilę później. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport, a także za pośrednictwem aplikacji Canal+ Sport Online.

Czytaj też:

Co za wyczyn Igi Świątek. Taka sytuacja nie miała miejsca od trzech lat