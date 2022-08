Trudne zadanie przed Igą Świątek. Poznaliśmy jej kolejną rywalkę na US Open

W tym roku Iga Świątek rozgrywa swój najlepszy sezon w dotychczasowej karierze i to praktycznie pod każdym względem. Polka kilka miesięcy temu została liderką światowego rankingu WTA i od tamtej pory cały czas znajduje się na pierwszej lokacie, dzięki czemu przystępuje do turniejów jako najwyżej rozstawiona zawodniczka. Nie inaczej jest podczas US Open.

Znamy rywalkę Igi Świątek na US Open. Polkę czeka wymagające wyzwanie

Raszynianka kapitalnie rozpoczęła zmagania w ostatnich w tym roku wielkoszlemowych zawodach. W pierwszej rundzie rozbiła Włoszkę Jasmine Paolini. Nie dała jej żadnych szans, pokonując ją 6:3, 6:0. Mecz trwał nieco ponad godzinę i toczył się pod dyktando polskiej tenisistki. Tym samym z łatwością awansowała do kolejnego etapu, a jej kolejną rywalką miała być zwyciężczyni pojedynku Sloane Stephens — Greet Minnen.

Ostatecznie wygrana padła łupem Amerykanki, która pokonała belgijską zawodniczkę 1:6, 6:3, 6:3. Zatem to właśnie reprezentantka gospodarzy spróbuje zatrzymać liderkę światowego rankingu już w drugiej rundzie US Open. Obecnie Sloane Stephens zajmuje 51. lokatę w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. W przeszłości jednak, a dokładniej w 2017 roku, triumfowała w wielkoszlemowym turnieju rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych. Rok później doszła do finału French Open.

Obie grały ze sobą tylko raz w zawodowej karierze. Miało to miejsce stosunkowo niedawno, bo 17 sierpnia tego roku w trakcie turnieju w Cincinnati. Spotkanie było zacięte, ale zwycięsko wyszła z niego Iga Świątek. Raszynianka wygrała 6:4, 7:5. Jak będzie tym razem? Mecz odbędzie się w czwartek 1 września.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz kapitalnie rozpoczął US Open. Poznaliśmy kolejnego rywala Polaka