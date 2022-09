Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Wiadomo, kiedy Polka gra swój kolejny mecz

Iga Świątk po pokonaniu Sloane Stephens awansowała do trzeciej rundy US Open, w której zmierzy się z Lauren Davis. Polka będzie zdecydowaną faworytką tego starcia, a my podpowiadamy, kiedy liderka światowego rankingu wybiegnie na kort.

Iga Świątek w drugiej części sezonu nie prezentuje tak wysokiej formy, jak w pierwszych miesiącach roku, kiedy wygrywała spotkanie za spotkaniem. Polka jednak nie bez powodu jest liderką światowego rankingu, co udowodniła w meczu pierwszej rundy US Open. 21-latka gładko ograła Jasmine Paolini, pozwalając Włoszce na ugranie zaledwie trzech gemów. Nieco trudniejsze zadanie czekało na Świątek w drugiej rundzie, gdzie przyszło jej zmierzyć się ze Sloane Stephens. Polka ponownie wygrała 2:0, tracąc w sumie pięć gemów. Pochodząca z Raszyna zawodniczka pewnie awansowała do trzeciej rundy, gdzie powalczy o awans z Lauren Davis. Kiedy gra Iga Świątek? Mecz Igi Świątek z Lauren Davis zaplanowano na sobotę 3 września. Póki co nie wiadomo, na którym korcie zagra Polka oraz o której godzinie rozpocznie się mecz z jej udziałem. Dokładną rozpiskę starć w ramach US Open poznamy w piątkowy wieczór. Jeśli Polka pokona Amerykankę, która zajmuje dopiero 105. miejsce w światowym rankingu, to w czwartej rundzie ponownie zmierzy się z nierozstawioną rywalką. Z US Open pożegnały się bowiem już Jelena Ostapenko (rozstawiona z numerem 16.), Armanda Anisimova (numer 24.) i Jekatierina Aleksandrowa (numer 28.). To w praktyce oznacza, że Świątek w przypadku wygranej z Davis zagra z Jule Niemeier lub Zheng Quinwen. Świątek i Davis jeszcze nigdy nie mierzyły się na korcie. Zdecydowaną faworytką meczu będzie Polka, a dla jej rywalki sam awans do trzeciej rundy US Open jest sukcesem. 28-latka jeszcze nigdy nie grała na tym etapie rozgrywanego w jej ojczyźnie turnieju. Czytaj też:

