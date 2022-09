Byłe gwiazdy tenisa skomentowały zachowanie Igi Świątek. Wymowne słowa ws. próby rozproszenia rywalki

W niedzielę 4 września Iga Świątek wygrała swój mecz z Lauren Davis i awansowała do 1/8 finału US Open. Jednak zamiast o dobrej formia Raszynianki więcej mówi się na temat jej zachowania w drugim secie. Kiedy Amerykanka prowadziła 3:0, Polka uciekła się do próby zdekoncentrowania swojej rywalki w dość kontrowersyjny sposób.

Po odbiciu piłki pierwsza rakieta świata podbiegła pod siatkę i by przeszkodzić rywalce, wykonała „pajacyka”. Ta próba powstrzymania rywalki się nie udała, aczkolwiek wywołała spore oburzenie w środowisku tenisowym.

twitter

Zachowanie Igi Świątek. McEnroe: To trochę poniżej pasa

Zachowanie Igi Świątek skomentowały dawne gwiazdy tenisa John McEnroe oraz Barbara Schett na antenie „Eurosportu”. – Nie wiem, co o tym myśleć. Myślę, że to było niezgodne z przepisami... To trochę poniżej pasa – stwierdził na antenie McEnroe, dodając, że widział już raz podobną sytuację.

Ostatni raz widziałem coś podobnego, gdy grałem w deblu w 1986 roku, jeśli dobrze pamiętam, to Mansour Bahrami rozłożył szeroko ręce i powiedział: „Uderz mnie”. A mój partner Peter Fleming trafił go w czoło – opowiedział.

Z kolei Schett stwierdziła, że zachowanie Polki było nerwowe. – Pamiętam, że Jo-Wilfried Tsonga to robił, ale w rzeczywistości jest to odwrócenie uwagi przeciwnika – dodała.

US Open. Świątek po meczu z Davis: Rywalka grała mądrze

Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie powiedziała, że nie mogła znaleźć swojego rytmu. – Rywalka grała całkiem mądrze i wytrącała mnie z rytmu – dodała. Teraz na pierwszą rakietę świata czeka pojedynek w 1/8 finału US Open. Rywalką Raszynianki będzie 108. rakieta świata Niemka Jule Niemeier. Mecz odbędzie się w poniedziałek 5 września, a tenisistki wyjdą na kort najwcześniej o godz. 19:00.

Czytaj też:

Iga Świątek pożegnała Serenę Williams. Młoda Polka pokazała wyjątkową klasę