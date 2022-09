Iga Świątek gra o ćwierćfinał US Open 2022. Kiedy i gdzie oglądać mecz z Jule Niemeier?

W niedzielę 4 września Iga Świątek wygrała swój mecz z Lauren Davis w 1/16 finału US Open. Polka pokonała Amerykankę 2:0 w niespełna dwugodzinnym spotkaniu. To starcie nie było dla pierwszej rakiety świata tak proste, jak mogłoby się wydawać. Raszynianka wielokrotnie wychodziła obronną ręką z opresji, uciekając się nawet do – zdaniem kibiców i byłych tenisistów – nieprzepisowych zagrań.

US Open. Iga Świątek wyszła z ogromnych opresji i pokonała Lauren Davis

Przy prowadzeniu Davis 3:0 w drugim secie, Polka próbowała rozproszyć rywalkę i wykonała pod siatką „pajacyka”. Ten ruch Raszynianki odbił się szerokim echem w polskich i zagranicznych mediach. Były tenisista John McEnroe stwierdził na antenie Eurosportu, że to zachowanie pierwszej rakiety świata było „poniżej pasa”. Jednak sędzia nie dopatrzył się nieprzepisowego zagrania i gra była kontynuowana.

Przy wyniku 4:1 dla Lauren Davis Iga Świątek wygrała pięć kolejnych gemów z rzędu, dzięki czemu to Raszynianka ostatecznie zatriumfowała w drugim secie i w całym meczu. Pierwsza rakieta świata w pomeczowym wywiadzie stwierdziła, że nie mogła znaleźć swojego rytmu. – Rywalka grała całkiem mądrze i wytrącała mnie z rytmu – mówiła.

US Open. Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek z Jule Niemeier?

Teraz na Igę Świątek czeka pojedynek w 1/8 finału US Open ze 108. rakietą świata Niemką Jule Niemeier. Mecz o ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju odbędzie się w poniedziałek 5 września, a tenisistki wyjdą na kort najwcześniej o godz. 19:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na Eurosporcie oraz w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, takich jak Eurosport Player, Canal+ Online i Polsat Box Go.

