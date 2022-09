Wojciech Fibak ocenił rywalkę Igi Świątek w US Open. Intrygujące słowa legendy

Już niebawem, w nocy z 7 na 8 września, Iga Świątek rozegra swój kolejny mecz w tegorocznej edycji US Open. Będzie to potyczka ćwierćfinałowa, więc stawka spotkania jest wysoka. Zwłaszcza że przeciwniczką raszynianki będzie Jessica Pegula, czyli zawodniczka sklasyfikowana obecnie na ósmym miejscu rankingu WTA. To i tak pozycja niższa względem liderującej Polski, ale Amerykanki nie warto lekceważyć. Wojciech Fibak jest jednak spokojny i uważa, że Pegula nie ma czym zagrozić naszej reprezentantce.

US Open. Wojciech Fibak twierdzi, że Jessica Pegula nie ma czym zagrozić Idze Świątek

Faktem jest jednak, iż w niektórych meczach Biało-Czerwona miewała kłopoty. Szczególnie namęczyła się w spotkaniu z Jule Niemeier, która zwyciężyła w pierwszym secie 6:2. Dopiero w następnym Świątek wymęczyła 6:4, by ostatecznie dobić rywalkę 6:0. Poza tym triumfem odniesionym w pocie czoła pokonała też Jasmine Paolini, Sloane Stephens i Lauren Davis – każdą po 2:0.

Wojciech Fibak w rozmowie z „Faktem” dowodzi, że i w ćwierćfinale Polka nie powinna mieć problemów. A to dlatego, że Pegula prezentuje spokojny styl, który odpowiada raszyniance. – Nie ma w swoim arsenale żadnych naprawdę groźnych uderzeń. Niemeier miała dwa, czyli serwis i forhend – tak ekspert porównał ostatnią i następną rywalkę Świątek.

– Pegula nie ma czym zaszkodzić Idze. Nasza tenisistka może przegrać jedynie przez własne słabości. Wierzę jednak, że styl gry Amerykani pomoże Idze odzyskać spokój i pewność swoich uderzeń – przekonywał Fibak.

