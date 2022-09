Iga Świątek w półfinale US Open. Kiedy Polka gra z Aryną Sabalenką o finał Wielkiego Szlema?

Iga Świątek się nie zatrzymuje w tegorocznej edycji US Open. Raszynianka w pierwszej rundzie ograła Włoszkę Jasmine Paolini, a następnie wyeliminowała dwie Amerykanki Sloane Stephens i Lauren Davies. W walce o ćwierćfinał Raszynianka po długim boju pokonała Niemkę Jule Neimeier.

US Open. Droga Igi Świątek do półfinału Wielkiego Szlema

W historycznym dla polskiego tenisa ćwierćfinale US Open Raszynianka zmierzyła się z Jessicą Pegulą, z którą grała już wcześniej trzykrotnie. Pierwsza rakieta świata dwa razy triumfowała i raz musiała uznać wyższość rywalki, więc nastroje przed tym meczem napawały optymizmem.

Starcie pomiędzy Igą Świątek a Jessicą Pegulą rozpoczęło się po godz. 1:00 polskiego czasu i od początku było bardzo wyrównane, co pokazuje fakt, że pierwszy gem trwał aż osiem minut. Na szczęście to Polka popełniła mniej błędów i była lepsza w tym starciu, co pozwoliło jej pokonać Amerykankę 2:0 i awansować do półfinału US Open.

Rywalka Igi Świątek w półfinale US Open

Iga Świątek o finał US Open zawalczy z Aryną Sabalenką, która w ćwierćfinale tego turnieju wygrała z Czeszką Karoliną Pliskovą 2:0 (6:1, 7:6). Pierwsza rakieta świata mierzyła się z Białorusinką cztery razy, z czego trzykrotnie wygrywała. 21-latka uległa Sabalence tylko raz w 2021 roku na WTA Finals.

Półfinał US Open. Kiedy i gdzie oglądać mecz Igi Świątek?

Mecz o finał US Open między Igą Świątek a Aryną Sabalenką zaplanowane jest na piątek 9 września. Tenisistki mają wyjść na kort nie wcześniej niż o godz. 2:30 polskiego czasu. Transmisję „na żywo” z tego spotkania będzie można oglądać w Eurosporcie oraz w serwisach streamingowych posiadających ten kanał, takich jak Polsat Box Go i Player.

