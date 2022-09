Organizatorzy US Open zaskoczyli Igę Świątek. Reakcja polskiej tenisistki była bezcenna

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagrała w finale US Open i w swoim debiutanckim występie w meczu o taką stawkę triumfowała nad Ons Jabeur. Tym samym Polka sięgnęła po trzeci wielkoszlemowy triumf w karierze, ponieważ wcześniej dwukrotnie wygrywała French Open. Po meczu z Tunezyjką 21-latka wzięła udział w konferencji prasowej, na której została zaskoczona przez organizatorów.

US Open. Iga Świątek dostała prezent

Liderka rankingu WTA w pewnym momencie została poproszona o zajrzenie do wnętrza składającego się z dwóch części pucharu, który przyznano jej za wygranie US Open. Jak się okazało, w środku umieszczono tiramisu, czyli ulubiony deser pochodzącej z Raszyna zawodniczki. Ta była wyraźnie zaskoczona i po chwili podziękowała organizatorom. – Bardzo to doceniam, szczególnie że nie miałam jeszcze czasu zjeść – zażartowała.

Organizatorzy turnieju rozgrywanego na kortach w Nowym Jorku nie przez przypadek wybrali właśnie tiramisu. To nie tylko ulubiony deser Świątek, ale także element jej pomeczowych „rytuałów”. Polka po każdym dużym wygranym turnieju pozwala sobie właśnie na ten przysmak włoskiej kuchni, czym zresztą chętnie chwali się w mediach społecznościowych.

Z zamiłowania polskiej tenisistki do tiramisu postanowili zażartować organizatorzy French Open. Na twitterowym koncie rozgrywanego we Francji turnieju zestawiono dwa zdjęcia 21-latki: tuż po wygraniu rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa i po triumfie w US Open. „Od Paryża do Nowego Jorku... ciągłe poszukiwanie tiramisu” – czytamy w podpisie.

