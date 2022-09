Tak Iga Świątek pragnie zmieniać świat tenisa. Ważne przemyślenia polskiej mistrzyni

Iga Świątek nie jest typem sportowca, który często udziela wywiadów, ale kiedy już to robi, zazwyczaj porusza w nich wiele ważnych kwestii. Nie inaczej było i tym razem, gdy raszynianka zagościła w programie „Fakty po faktach”. Pytano ją wówczas o różne sprawy daleko wykraczające poza świat tenisa, jak na przykład wojnę w Ukrainie. Innym intrygującym wątkiem było też to, w jaki sposób Polka chciałaby wpłynąć na rozwój dyscypliny sportu, który uprawia.

Iga Świątek pragnie, by więcej zawodników pracowało nad sferą mentalną

Nie jest bowiem tajemnicą, że za sukcesami Świątek stoi sztab ludzi, na czele z jej ojcem, trenerem Tomaszem Wiktorowskim czy też Darią Abramowicz, znaną psycholog sportu. Gołym okiem dało się też zauważyć, iż sukcesy naszej rodaczki w 2022 roku wynikały między innymi z tego, że w ostatnim czasie dużo i efektywnie pracowała nad sferą mentalną. Ona sama zresztą wielokrotnie wspominała o dużym spokoju odczuwanym podczas poszczególnych meczów i lepszej kontroli własnych emocji.

Ta natomiast jest bardzo potrzebna zawodniczkom, które wciąż muszą się mierzyć z coraz większą presją, wielkimi oczekiwaniami kibiców oraz medialną otoczką. Świątek zauważyła, iż właśnie pod tym kątem w głowach sportowców tkwią wielkie rezerwy.

Raszynianka zapytana o to, co chciałaby wnieść do świata tenisa, co byłoby godne naśladowania, początkowo nie wiedziała, co powiedzieć, ale gdy się już zdecydowała, nie miała żadnych wątpliwości. – Nie wiem, jak to wyglądało, gdy nie byłam w tourze… Na pewno poziom się podniósł, bo gramy o wiele szybciej. Pragnę wnieść to, że więcej zawodników będzie pracowało nad sferą mentalną. Tak, aby mieć więcej balansu między pracą czysto tenisową i biznesową – wyjaśniła.

