Były trener Igi Świątek się wygadał. Tajemnica tenisistki ujrzała światło dzienne

11 września zakończył się wielkoszlemowy US Open. To trzeci Wielki Szlem w historii wygrany przez Igę Świątek, która wcześniej dwukrotnie triumfowała na French Open. W finale amerykańskich rozgrywek Polka pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 2:0 i tym samym powiększyła swoją przewagę w najnowszym rankingu WTA.

Iga Świątek zdradziła w wywiadzie dla „Vogue'a”, że w wygranej w US Open pomogła jej myśl, że już tak wiele zrobiła w tym sezonie, że zrozumiała, iż nie musi już niczego udowadniać. Przypomnijmy, Polka od 4 kwietnia znajduje się na szczycie rankingu WTA, a w tym sezonie 37. wygranych meczów z rzędu i triumfowała w sześciu turniejach z rzędu w: Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie, French Open i US Open.

13 września 2022 roku gościem Tomasza Smokowskiego w programie „Hejt Park” na Kanale Sportowym był Piotr Sierzputowski, były trener Igi Świątek. Obecnie Polak pracuje z amerykańską tenisistką Shelby Rogers.

Były trener Igi Świątek się wygadał. Piotr Sierzputowski zdradził tajemnicę tenisistki

Program „Hejt Park” polega na tym, że goście zaproszeni przez dziennikarzy Kanału Sportowego muszą zmierzyć się nie tylko z ich pytaniami, ale i z pytaniami widzów, którzy mogą się dodzwonić do programu. W czasie spotkania trenera tenisa nie zabrakło pytań o Igę Świątek, którą trenował do grudnia 2021 roku. W trakcie jednego z takich pytań instruktor zdradził tajemnicę Raszynianki. – Nie wiem, czy mogę to zdradzać, ale Iga Świątek zawsze mówiła o jednym – zaczął Piotr Sierzputowski.

Ona chce wygrać wszystkie Wielkie Szlemy. Chce być najlepsza na każdej nawierzchni – zdradził trener tenisa.

Spośród wszystkich turniejów Wielkiego Szlema, czyli Australian Open, French Open, Wimbledon i US Open, 21-latka triumfowała na dwóch z nich – we Francji i w USA.

