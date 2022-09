Iga Świątek podziękowała Rogerowi Federerowi. Wzruszające słowa polskiej tenisistki

W czwartek 15 września Roger Federer podjął decyzję o zakończeniu wyczynowej kariery. „Przez ostatnie trzy lata zmagałem się z kontuzjami i operacjami. [...] Teraz nadszedł czas, by zakończyć karierę wyczynową. Przyszłotygodniowy Puchar Lavera będzie moją ostatnią imprezą ATP” – napisał w oświadczeniu opublikowanym na social mediach.

Szwajcar w ciągu 24 lat rozegrał ponad 1500 meczów i jest trzecim tenisistą w historii ery open, który dobił do granicy tysiąca zwycięskich meczów. Federer w ciągu całej swojej kariery wygrał 103 turnieje rangi ATP Tour w grze singlowej oraz osiągnął 54 finały.

Iga Świątek i Rafael Nadal dziękują Rogerowi Federerowi

Legendę światowego tenisa pożegnała m.in. Iga Świątek, która w emocjonalnym wpisie podziękowała Federerowi za to, co zrobił dla tej dyscypliny sportu. – Chcę ci podziękować za wszystko, co zrobiłeś i za wszystko, czym jesteś dla naszego sportu. To był zaszczyt, by być świadkiem twojej kariery. Życzę ci wszystkiego najlepszego – napisała pierwsza rakieta świata na Twitterze.

Na emocjonalny wpis zdecydował się również Rafael Nadal, z którym Roger Federer wielokrotnie mierzył się na kortach tenisowych. „Drogi Roger, mój przyjacielu i rywalu” – zaczął Hiszpan.

„Chciałbym, żeby ten dzień nigdy nie nadszedł. To smutny dzień dla mnie osobiście i dla sportu na całym świecie. To była przyjemność, ale także zaszczyt i zaszczyt dzielić z tobą te wszystkie lata, przeżywając tak wiele niesamowitych chwil na boisku i poza nim. W przyszłości będziemy mieli o wiele więcej wspólnych chwil do wspólnego przeżycia, wciąż jest wiele rzeczy do zrobienia razem, wiemy o tym. Na razie życzę Ci wszystkiego najlepszego z żoną Mirką, dziećmi, rodziną i cieszenia się tym, co przed Tobą. Do zobaczenia w Londynie” – napisał.

Do podziękowań dla Rogera Federera włączył się również Fernando Alonso, hiszpański kierowca Formuły 1, przedstawiciele ATP Tour oraz argentyński klub piłkarski Boca Juniors.

