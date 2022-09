Piotr Robert Radwański odpowiedział na słowa córki. „Będzie coraz gorzej”

Nie milkną echa ostatniego wywiadu Agnieszki Radwańskiej dla WP Sportowych Faktów. Była tenisistka powiedziała w nim, że na początku swojej drogi nie miała najlepszych relacji z ojcem. – Ojciec w ogóle nie był dla nas tatą, tylko trenerem. [...] Nie rozumiał słowa "nie", we wszystkich widział wrogów – powiedziała.

Agnieszka Radwańska: Dla ojca liczył się tylko tenis

"Isia" przyznała, że dla jej ojca liczył się tylko tenis, a ona sama i jej siostra Ula "żyły jak w klasztorze", bo liczył się tylko tenis. – Czułam strach, myśląc, jak zareaguje na potknięcie ojciec. W jego słowniku nie istniało słowo porażka. Niesamowicie się wściekał – powiedziała Agnieszka Radwańska w wywiadzie, dodając, że panował okrutny reżim, a po porażkach potrafił się nie odzywać dwa dni.

Piotr Robert Radwański: Na mnie zawsze będą prowadzone ataki

Dziennikarze Interii porozmawiali z ojcem tenisistki Piotrem Robertem Radwańskim, który stwierdził, że zawsze na niego będą prowadzone ataki, nawet przez córkę. Na pytanie, co może to powodować, ojciec tenisistek odpowiedział, że to dotyczy poglądów politycznych.

Ja nigdy nie ukrywałem swoich niepodległościowych poglądów, patriotyzmu. Pamiętajmy, że będzie coraz gorzej, a nie coraz lepiej pod względem ataków na mnie, bo zbliżają się wybory – dodał.

Piotr Robert Radwański zapytany, czy ma żal do córki o te słowa odpowiedział, że nikt nie będzie w stanie skłócić go z jego dziećmi. – Nawet gdy ktoś sprytnie je podejdzie – podkreślił. Na zakończenie ojciec powiedział, że obecnie ma dobre relacje z córkami i wnukiem.

