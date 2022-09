Magda Linette przegrała w finale WTA 250 w Chennai. Miała problemy zdrowotne

W niedzielę 18 września Magda Linette po raz piąty w swojej karierze zagrała w finale turnieju rangi WTA. Dotychczas Polka zdobyła dwa tytuły, jeden w 2020 roku w Hua Hin i drugi w 2019 w Bronxie.

Finał turnieju WTA 250 w Chennai będzie pierwszym w tym sezonie dla Magdy Linette. Polka najpierw rozprawiła się z Moyuką Uchijimą, a następnie z Oksaną Sielechmietjewą. W ćwierćfinale tych rozgrywek poznanianka ograła Rebeccę Marino i awansowała do półfinału, w którym jej rywalką byłą Katie Swan.

Mecz o finał trwał tylko 17 minut, kiedy przy wyniku 3:0 dla Magdy Linette, Katie Swan poprosiła o przerwę medyczną, a chwilę później poddała mecz. Rywalką Polki w finale była 17-letnia Czeszka Linda Fruhvirtova.

Finał WTA 250 w Chennai. Magda Linette minimalnie lepsza od Czeszki

Finałowy mecz między Magdą Linette a Lindą Fruhvirtovą rozpoczął się o godz. 15:30 polskiego czasu. Co prawda pierwszy gem wygrała 17-latka, ale Polka w kolejnym odpowiedziała tym samym. Przy wyniku 1:1 poznanianka miała 3 break pointy, z których żadnego nie wykorzystała. Po długiej wymianie i przewagach Czeszki nasza tenisistka nie poradziła sobie z serwisami i odpowiedziami rywalki, która ostatecznie obroniła swój serwis.

Zgodnie z powiedzeniem "co się odwlecze, to nie uciecze" Polka przełamała swoją rywalkę przy wyniku 4:4. Już tylko jednego gema zabrakło Linette do zwycięstwa w tej odsłonie gry. Na szczęście, mimo oporu Fruhvirtovej to poznanianka wygrała pierwszego seta.

Drugi set finału WTA w Chennai. Czeszka przełamała Linette i triumfowała

Drugi set, tak samo, jak poprzedni rozpoczęła Czeszka od zwycięstwa przy swojej zagrywce. Już w drugim gemie 17-laltka była bliska przełamania Magdy Linette, na szczęście Polka obroniła dwa break pointy i doprowadziła do wyrównania. Niestety, Linda Fruhvirtova przełamała naszą tenisistkę i wyszła na prowadzenie 3:5. Następnie Czeszka bezbłędnie zaserwowała o zwycięstwo w tym secie. Mecz musiał rozstrzygnąć trzeci – decydujący set.

WTA w Chennai. Magda Linette przegrała decydującego seta

Pierwszy gem decydującego seta padł łupem Magdy Linette, która zatriumfowała po niewymuszonych błędach Lindy Fruhvirtovej. Serwis Czeszki był wyrównany z wieloma wymianami, w których ostatecznie minimalnie lepsza była Czeszka. Przy stanie 2:1 Magda Linette przełamała 17-latkę i odskoczyła na dwa gemy przewagi. Kolejne rozdanie również padło jej łupem i do zwycięstwa brakowało jej tylko dwóch gemów.

Przy wyniku 4:1 dla Linette Polka poprosiła o przerwę i interwencję fizjoterapeutki, która próbowała rozmasować jej mięśnie nóg. {o krótkiej przerwie poznanianka wróciła do gry, ale przy wyniku 4:2 została powrotnie przełamana. Po swoim serwisie znów poprosiła o interwencję fizjoterapeuty, po której nie poddała się i znów wróciła na kort. Przy wyniku 4:4 to Magda Linette została przełamana i Czeszka była jednego gema od zwycięstwa w całym turnieju. 17-latka obroniła swój serwis i wygrała z naszą tenisistką.

