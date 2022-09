Wiadomo, kiedy Iga Świątek rozegra kolejny mecz. Ten turniej może być wyjątkowo trudny

Obecny sezon jest wyjątkowo intensywny dla Igi Świątek, choć jesienią już nie tak bardzo, jak wiosną, gdy rozgrywała (i wygrywała) mecz za meczem. Nic więc dziwnego, iż raszynianka od czasu do czasu potrzebuje nieco dłuższej przerwy na regenerację zarówno fizyczną, jak i mentalną. Tak właśnie stało się po US Open, które zresztą Biało-Czerwona wygrała. Teraz jednak dowiadujemy się, kiedy pierwsza rakieta rankingu WTA wróci do gry.

Intensywny i pełen sukcesów rok Igi Świątek

Wszyscy mają też nadzieję, że reprezentantka naszego kraju będzie kontynuowała doskonałą grę, którą raczy kibiców i dziennikarzy niemal od początku 2022 roku. Świadczą o tym same liczby – w tym sezonie Świątek rozegrała już 64 mecze, z których wygrała aż 57. To zaowocowało triumfami w siedmiu turniejach: WTA w Dosze, Indian Wells, Miami Open, WTA w Stuttgarcie i Rzymie, Roland Garros oraz niedawno US Open.

W ostatnim z wymienionych turniejów Polka w wielkim finale zmierzyła się z Ons Jabeur i wygrała 2:0 (6:2 oraz 7:6). Mecz ten rozegrano 10 września i od tego czasu Biało-Czerwona odpoczywa. Dotychczas wiadomo było, że w 2022 zagra jeszcze w WTA Finals, ale niewiele więcej poza tym. Teraz natomiast pojawiły się nowe informacje co do tego, kiedy Świątek wróci na kort.

Iga Świątek wystąpi w WTA w Ostrawie

Wszystko wskazuje na to, iż w akcji zobaczymy ją wcześniej, niż sądzono. Jak napisano na twitterowym profilu turnieju WTA Ostrawa Open, to właśnie w tych rozgrywkach raszynianka wystąpi już niebawem. Turniej ten zaplanowano na dni od 3 do 9 października. Będzie krótki, ale intensywny, ponieważ do boju ruszą również Anett Kontaveit, Maria Sakkari czy też Paula Badosa.

