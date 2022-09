Duża i zaskakująca zmiana w sztabie Igi Świątek. Tego się nie spodziewano

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Iga Świątek jest znakomitą tenisistką, a swój talent potwierdza, wygrywając kolejne ważne turnieje, takie jak Roland Garros, Indian Wells czy niedawno US Open. Na sukces raszynianki pracuje jednak wiele innych osób, które na co dzień pozostają w jej cieniu. Teraz natomiast w sztabie czuwającym nad Polką dochodzi do istotnych zmian.

Zaskakująca zmiana w sztabie Igi Świątek

O wszystkim dowiadujemy się ze specjalnego komunikatu prasowego, w którym poinformowano o roszadzie na kluczowym stanowisku. Bynajmniej nie chodzi o Tomasza Wiktorowskiego, czyli trenera tenisistki czy też Darię Abramowicz, znaną psycholog sportu. Świątek akurat z nimi nadal zamierza współpracować, w przeciwieństwie do Pauliny Wójtowicz, która dotychczas reprezentowała interesy zawodniczki.

„Od września tego roku nie będzie kontynuowana współpraca między Igą Świątek a jej dotychczasową managerką Pauliną Wójtowicz. Zmiany te są elementem długofalowej strategii rozwoju, a zakończenie współpracy odbyło się za porozumieniem stron. Po ponad 3 latach pracy w tenisie w roli managerki Paulina Wójtowicz zamierza spełniać się także w nowych obszarach biznesu” – czytamy w oświadczeniu.

Z komunikatu dowiadujemy się również, że od teraz interesy pierwszej rakiety rankingu WTA będzie reprezentowała również firma IMG Tennis, mająca zasięg globalny. „Będzie odpowiadała za nawiązywanie nowych współprac, poza rynkiem polskim, i kompleksową obsługę zawodniczki w tourze tenisowym. Oba zespoły będą współpracować partnersko” – dodano.

Czytaj też:

Co za słowa o Idze Świątek! Legenda tenisa zaskoczyła swoją wypowiedzią