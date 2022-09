Iga Świątek zrezygnowała z udziału w prestiżowym turnieju. Powód jest jeden, ale niezwykle ważny

Rok 2022 w wykonaniu Igi Świątek jest znakomity i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Można dyskutować o jej stylu gry, ale liczby mówią wszystko. Polka wygrała aż 57 z 64 rozegranych meczów i nawet niezbyt udany okres – licząc od Wimbledonu do WTA w Cincinnati – nie przykrywa jej sukcesów. Tych wielkich było aż siedem: triumfy w WTA w Dosze, Stuttgarcie czy Rzymie, a do tego zwycięstwa w Miami Open, Indian Wells, Roland Garros i US Open. Nic dziwnego, że pod koniec sezonu Polka chce nieco odpocząć.

Iga Świątek odpuszcza turniej WTA w Guadalajarze

Wiadomo już, że raszynianka nie wystąpi w zbliżającym się turnieju w Guadalajarze. Mimo że te rozgrywki WTA mają rangę 1000, Świątek postanowiła odpuścić rywalizację w Meksyku na twardych kortach. Imprezę tę zaplanowano na 17-23 października i dla niektórych zawodniczek będzie to ostatnia okazja, by wywalczyć do prestiżowych zawodów, czyli WTA Finals.

Polka jednak zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w rankingu WTA i ma ogromną przewagę nad drugą Ons Jabeur, która niedawno wyprzedziła Anett Kontaveit. W tej chwili różnica między Polką a Tunezyjką wynosi aż 5275 punktów.

W związku z tym udział naszej reprezentantki w WTA Finals jest pewny, a to z kolei spowodowało, że postanowiła ona odpuścić rywalizację w Guadalajarze. Co prawda Biało-Czerwona mogłaby w nim zdobyć wiele „oczek” do wspomnianej wcześniej klasyfikacji, aczkolwiek woli nie ryzykować kontuzji przed zawodami wieńczącymi sezon tenisowy.

Już teraz wiadomo natomiast, że Świątek zamierza zagrać w Ostrawie. Niepotwierdzony jest za to jej udział w rozgrywkach w San Diego.

