Hubert Hurkacz kontra Lorenzo Sonego w półfinale ATP 250 Metz. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję TV i online?

Hubert Hurkacz lubi rywalizację w Metz, co kolejny raz potwierdza w tym roku. Reprezentant naszego kraju dotarł już do półfinału, w którym przyjdzie mu rywalizować z Lorenzo Sonego. Rozpędzony wrocławianin jest uznawany za faworyta w tym starciu, ale musi uważać, bo na tym etapie już niejednokrotnie dochodziło do niespodzianek.

Hubert Hurkacz dobrze radzi sobie w ATP 250 Metz

Niemniej jednak Polak jest ostatnio w dobrej formie, co potwierdziły mecze, które rozgrywał w trakcie francuskiego czempionatu. Rywalizację w Moselle Open zaczął od pojedynku z Dominikiem Thiemem, który od dłuższego czasu nie potrafi na stałe wrócić do pierwszej setki rankingu ATP. Austriak nie okazał się trudnym rywalem dla Hurkacza. Ten zwyciężył 2:0 (6:3 i 6:4).

Następnie zaś rywalem Biało-Czerwonego został Arthur Rinderknech, lecz i on nie dał rady postawić się Polakowi. W drugiej rundzie poszło mu jeszcze lepiej, wszak znów wygrał 2:0 (6:3 i 6:2) i to w nieco ponad godzinę. Tak szybkie zwycięstwa nie zdarzają się wrocławianinowi zbyt często. Wielu ekspertów uważa, iż jest duża szansa, by w półfinale ATP Metz Hurkacz podtrzymał passę.

Hubert Hurkacz – Lorenzo Sonego w ATP 250 Metz. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Jak się okazuje, organizatorzy nie chcieli dać zawodnikom dużo odpoczynku, dlatego starcie Polaka i Włocha zaplanowano już na sobotę 24 września. Hurkacz i Sonego powinni wyjść na kort około godziny 14:00 czasu polskiego. Tak sugeruje oficjalna strona internetowa tego turnieju. Będzie to pierwsza potyczka rozgrywana na tym korcie. Transmisję ze spotkania przeprowadzi telewizja Polsat Sport oraz serwis polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Ci siatkarze i siatkarki zarabiają najlepiej na świecie. Dwóch Polaków w czołówce