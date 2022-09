Były trener Igi Świątek zaskoczył szczerością. Zdradził powód ich rozstania

W tym sezonie Iga Świątek przechodzi samą siebie. Obecnie jest najlepszą tenisistką na świecie, która od kilku miesięcy znajduje się na pozycji liderki światowego rankingu. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach ulegnie to zmianie. Raszynianka przez wiele tygodni wygrywała mecz za meczem, zaliczając serię 37. zwycięstw z rzędu. To najlepsza taka passa w XXI wieku.

Piotr Sierzputowski wyjawił, dlaczego zakończył współpracę z Igą Świątek

W porównaniu do poprzedniego roku Polka zrobiła gigantyczny progres i z pewnością nie byłby on możliwy, gdyby nie zmiana szkoleniowca. W grudniu 2021 roku ogłosiła, że zakończyła współpracę z Piotrem Sierzputowskim, a zastąpił go Tomasz Wiktorowski. Były trener 21-latki udzielił ostatnio wywiadu portalowi Sport.pl. Podczas rozmowy zdradził, jaki był powód ich rozstania.

– Formuła wyczerpała się zdecydowanie i to był właśnie powód rozstania. Trzeba powiedzieć, że to nie ja odszedłem – powiedział i dodał. – Ale dobrze się stało. W pracy na relacji chodzi nie tylko o wynik. Wynik się zgadzał, ale wynik jest na końcu. Jeżeli człowiek nie jest szczęśliwy w życiu, to po co coś robić? – pytał.

Piotr Sierzputowski współpracował z raszynianką od początku jej kariery. Przez te wszystkie lata współpracy Iga Świątek dotarła do czwartego miejsca rankingu WTA oraz wygrała swój pierwszy wielkoszlemowy turniej - Roland Garros, a miało to miejsce w 2020 roku.

– Nasza współpraca zakończyła się w idealnym dla nas momencie. Podkreślam jeszcze raz: brawa i gratulacje dla Igi i dla jej sztabu, to jest świetne, że zdominowała tenis. A ja zrobiłem krok dalej, nauczyłem się nowych rzeczy i bardzo się cieszę robotą – spuentował to trener, który aktualnie współpracuje z Shelby Rogers.

