Co za ambitne plany Igi Świątek. Tenisistka zaskoczyła swoim pomysłem

Iga Świątek to bez dwóch najlepsza obecnie tenisistka na świecie. W tym sezonie prezentuje się po prostu rewelacyjnie, dzięki czemu w pełni zasłużenie od kilku miesięcy jest liderką światowego rankingu WTA. Raszynianka w porównaniu do poprzedniego roku wykonała olbrzymi progres, co po części jest też zasługą zmiany szkoleniowca. Ostatnio jej były trener zdradził powód, przez który ich współpraca musiała dobiec końca.

Ambitne plany Igi Świątek. Chce zbudować akademię

W młodej Polce imponować może nie tylko to, że szybko zadomowiła się w światowej czołówce, udowadniając, że jest znakomitą zawodniczką, ale również jej dojrzałość. 21-latka nie boi się wrażać swojego zdania, a co więcej jest niezwykle świadomą osobą, mającą ogromne aspiracje. Niedawno tenisistka udzieliła wywiadu portalowi Interia.pl, w którym zaskoczyła swoimi ambitnymi planami na przyszłość.

Iga Świątek przyznała, że zamierza otworzyć swoją akademię, pomagając w rozwoju młodym zawodnikom. – Chciałabym zbudować akademię w Polsce i miejsce, gdzie młodzież miałaby większą swobodę, by grać w tenisa i nie kombinować z dostępnością kortów, z zapleczem poza kortowym typu siłownia albo dostępem do fizjoterapeutów – wyznała.

Raszynianka zdaje sobie jednak sprawę, że na ten moment pomysł ten jest daleką przyszłością. Podchodzi do tych planów z dystansem. – Mam pewną wizję i pomysł, ale żeby to się przerodziło w plan, to muszę zebrać trochę doświadczenia życiowego i po prostu zbliżyć się do tego momentu, a zamierzam grać jeszcze przez parę lat – dodała.

