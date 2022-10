Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Ostrawa 2022. Kiedy i o której godzinie gra Polka?

Iga Świątek w pierwszej połowie września triumfowała w US Open, po raz pierwszy w karierze sięgając po końcowe zwycięstwo na kortach w Nowym Jorku. Po wygraniu wielkoszlemowego turnieju liderka światowego rankingu miała kilka tygodni przerwy, a kibice będą mieli ponownie okazję podziwiać jej grę w imprezie, która odbywa się w kraju naszych południowych sąsiadów.

Iga Świątek faworytką turnieju

Polska tenisistka przystąpi do WTA Ostrawa 2022 rozstawiona z numerem pierwszym i będzie jedną z faworytek do triumfu w turnieju rozgrywanym na kortach twardych. Na inaugurację zmagań pochodząca z Raszyna zawodniczka zmierzy się z Ajlą Tomljanović, która w pierwszej rundzie dość niespodziewanie wyeliminowała Zhang Shuai. Teraz przed reprezentantką Australii o wiele trudniejsze zadanie, bo Świątek już w trakcie US Open potwierdziła, że mimo zmęczenia sezonem wciąż prezentuje wysoką formę.

WTA Ostrawa 2022. Kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek przystąpi do turnieju w Ostrawie od drugiej rundy, a pierwszy mecz rozegra w środę 5 października. Spotkanie 21-letniej Polki z Alją Tomljanović odbędzie się jako trzecie tego dnia na korcie, co oznacza, że zawodniczki powinny rozpocząć walkę o awans do ćwierćfinału najwcześniej o godz. 16.

Potencjalnymi rywalkami Świątek w ćwierćfinale są Karolina Muchova oraz Beatriz Haddad Maia, które zagrają w pierwszej rundzie tuż przed tym, jak na kort wybiegnie Polka. Zwyciężczyni wspomnianego starcia Muchova – Maia zagra w drugiej rundzie z Caty McNally, która wyeliminowała Annę Blinkową.

Czytaj też:

Iga Świątek w ogniu krytyki. To porównanie raczej nie spodoba się polskiej tenisistce