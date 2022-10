Znaczny awans pogromczyni Igi Świątek. Pojawił się nowy ranking WTA

Najnowszy ranking WTA, opublikowany w poniedziałek 10 października, nie przyniósł dużych przetasowań. Wśród 50 najlepszych tenisistek świata największy awans odnotowała Barbora Krejcikova, która wygrała turniej w Ostrawie. Czeszka po pokonaniu Igi Świątek przesunęła się z 23. na 14. pozycję.

Iga Świątek liderką rankingu

Polka z kolei utrzymała prowadzenie i w dalszym ciągu ma znaczną przewagę nad rywalkami. To przede wszystkim zasługa siedmiu wygranych turniejów, w tym dwóch wielkoszlemowych: French Open i US Open. Przypomnijmy, 21-latka zasiadła na fotelu liderki rankingu na początku kwietnia po tym, jak zakończenie kariery zakończyła Ashleigh Barty. Świątek objętego prowadzenia nie oddała do tej pory, a przed prestiżowym turniejem WTA Finals jest upatrywana w roli faworytki do końcowego triumfu.

Świątek po zakończeniu turnieju w Ostrawie nie będzie miała wiele czasu na odpoczynek. Polka weźmie udział w imprezie z cyklu WTA 500, która 10 października rozpoczyna się w San Diego. Liderka światowego rankingu, podobnie jak Jessica Pegula, Aryna Sabalenka i Paula Badosa, przystąpi do rywalizacji od drugiej rundy.

Polka nie zgłosiła się za to do udziału w turnieju WTA 1000 w Guadalajarze i niewykluczone, że po występie w San Diego zobaczymy ją dopiero na kortach w Fort Worth, gdzie 21-latka powalczy o pierwszy w karierze triumf w WTA Finals.

Ranking WTA. Stan na 10 października:

Iga Świątek - 10485 pkt Ons Jabeur - 4885 Anett Kontaveit - 4010 Paula Badosa - 3934 Aryna Sabalenka - 3470 Jessica Pegula - 3447 Maria Sakkari - 3355 Cori Gauff - 3047 Simona Halep - 3025 Caroline Garcia - 2930

