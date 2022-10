Tego brakuje Idze Świątek. Agnieszka Radwańska postawiła odważną tezę

Sezon 2022 w wykonaniu Igi Świątek jest spektakularny, nawet pomimo porażki Polki w finale WTA Ostrawa. Siedem wygranych turniejów – w tym dwa wielkoszlemowe – oraz zaliczona seria 37 spotkań z rzędu bez porażki mówią swoje. Podobnie jak pierwsze miejsce w rankingu WTA i ogromna przewaga nad drugą Ons Jabeur. Mimo tego wszystkie Agnieszka Radwańska uważa, że jest jedna rzecz, której ewidentnie brakuje naszej tenisistce.

Agnieszka Radwańska żałuje, że Iga Świątek nie ma godnej rywalki

Według „Isi” największym kłopotem dla raszynianki jest fakt, że obecnie nie ma innej zawodniczki na jej poziomie, przez co największym przeciwnikiem Świątek jest… sama Świątek. Polka dominuje nad przeciwniczkami w większości spotkań, a intensywność jej gry jest nie do wytrzymania dla wielu rywalek.

– Trochę szkoda, że póki co brakuje historycznych meczów w jej wykonaniu, takich jak kiedyś Roger Federer vs. Rafael Nadal. Każdy czekał na finał z ich udziałem, a jeśli któryś odpadł wcześniej, to niby ludzie oglądali ostatni mecz, ale z mniejszym zainteresowaniem – powiedziała Radwańska w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Dlaczego 33-latka uważa, że to niedobrze, iż Świątek tak bardzo zdominowała świat kobiecego tenisa? – Nie mówię o utrudnianiu jej życia. Chodzi mi bardziej o epickie spotkania. Większość dziewczyn w czołówce znalazła się z przypadku albo nie dorastają poziomem do Igi. W tenisie nastał moment, gdy wiele dziewczyn zakończyło kariery w podobnym czasie. Powstała pustka w czołówce. Świątek może dominować. Nie widzę zawodniczki, która mogłaby z nią grać jak równa z równą – wyjaśniła.

