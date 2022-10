Zła wiadomość dla fanów Igi Świątek przed meczem z Coco Gauff. O której i gdzie oglądać transmisję?

Iga Świątek w 2022 roku prezentowała się olśniewająco, zwłaszcza w pierwszej części sezonu. W drugiej idzie jej nieco gorzej, chociaż i tak Polka zdołała wygrać wielkoszlemowy US Open. Ostatnio zaś dotarła do finału rozgrywek w Ostrawie, a teraz walczy o tytuł w San Diego. To ostatni turniej, w którym raszynianka weźmie udział, zanim przystąpi do prestiżowego WTA Finals.

Iga Świątek męczyła się z Qinwen Zheng, a Coco Gauff z Biancą Andreescu

W Stanach Zjednoczonych Świątek trafiła do bardzo trudnej części drabinki. Już pierwszy mecz, w którym wzięła udział, unaocznił wszystkim oraz jej samej, że będzie musiała wznieść się na wyżyny, aby odnieść sukces. W 1/8 finału Biało-Czerwona zmierzyła się z Qinwen Zheng i dopiero po trzech setach pokonała Chinkę.

W pierwszych dwóch ta stawiała bardzo duży opór i doskonale radziła sobie zwłaszcza w tych gemach, w których do niej należał serwis. Coś takiego jak wykorzystanie break pointu bardzo długo w tym starciu nie istniało. Dopiero pod koniec pierwszego seta Świątek udało się wyjść na prowadzenie, którego nie oddała. Było 6:4. W drugiej części spotkania natomiast role się odwróciły i to Zheng doprowadziła do remisu. Dopiero w ostatniej partii Polka podkreśliła swoją dominację, triumfując nad rywalką 6:1 i 2:1 w całym meczu.

Teraz natomiast Polka zmierzy się z Coco Gauff, inną bardzo młodą gwiazdą tenisa. Amerykanka też miała kłopoty w swoim spotkaniu w ramach 1/8 finału. Również dopiero po trzech setach udało jej się wywalczyć awans w starciu z Biancą Andreescu.

Iga Świątek – Coco Gauff w WTA San Diego. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Spotkanie Igi Świątek z Coco Gauff zaplanowano na godzinę 2:30 czasu polskiego w nocy z 14 na 15 października. Tenisistki w akcji będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com.

