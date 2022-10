Iga Świątek dostała nietypową nagrodę. Pojawił się pomysł, gdzie może z niej skorzystać

Iga Świątek wprawdzie ma za sobą długi i wyczerpujący sezon, ale tuż przed WTA Finals wciąż prezentuje wysoką formę. Polka wygrała ostatnio turniej w San Diego, pokonując w finale imprezy Donnę Vekić. Organizatorzy po zakończeniu meczu wręczyli 21-latce nie tylko tradycyjny puchar, ale również deskę surfingową, która nieodłącznie kojarzy się z Kalifornią, gdzie rozgrywano turniej.

Iga Świątek otrzymała nietypową nagrodę

Liderka rankingu WTA nie kryła zadowolenia z powodu nietypowej nagrody i chętnie pozowała z nią do zdjęć. „To bez dwóch zdań najlepsza nagroda, jaką mogłam dostać. Dziękuję San Diego! Za wspaniały klimat (może poza brakiem słońca), za atmosferę, za wsparcie. Uwielbiam to miejsce” – napisała później na Twitterze.

Wpis Świątek udostępniła m.in. polska ambasada w Nowej Zelandii, która żartobliwie nawiązała do otrzymanej przez 21-latki nagrody. „Wielkie gratulacje Iga, mamy również miejsca do surfowania tutaj, w Nowej Zelandii” – napisali administratorzy profilu sugerując, że to właśnie w Nowej Zelandii tenisistka może wykorzystać deskę.

Iga Świątek powalczy o triumf w WTA Finals

Pochodząca z Raszyna zawodniczka, póki co i tak musi wstrzymać się z wykorzystaniem otrzymanej nagrody. Przed Świątek turniej WTA Finals, który już 31 października rozpocznie się w Fort Worth. Do Stanów Zjednoczonych przyjadą najlepsze zawodniczki ubiegłego sezonu, a pewnymi startu w imprezie są już Świątek, Ons Jabeur i Paula Badosa.

Przypomnijmy, Polka przed rokiem debiutowała w WTA Finals i już na inaugurację zmagań przegrała z Marią Sakari. Polka później uległa jeszcze Arynie Sabalence i nawet wygrana z Paulą Badosą na zakończenie fazy grupowej nie pozwoliła jej awansować do fazy pucharowej.

