Hubert Hurkacz w 2. rundzie turnieju ATP w Antwerpii. Kiedy i o której godzinie gra Polak?

Hubert Hurkacz w kończącym się sezonie zagrał w dwóch indywidualnych finałach turniejów ATP. Polak w czerwcu triumfował na kortach w Halle, pokonując w decydującym starciu Daniiła Miedwiediewa, a dwa miesiące później w Montrealu przegrał z Pablo Carreno-Bustą. Następnie 25-latek odpadał w drugiej rundzie turnieju w Cincinatti oraz US Open, a Moselle Open zakończył na półfinale. Na początku października wziął z kolei udział w zmaganiach w Astanie, gdzie w ćwierćfinale wyeliminował go Stefanos Tsitsipas.

Hubert Hurkacz rozstawiony

Teraz Polak wystąpi w European Open, czyli turnieju kategorii ATP Tour 250 rozgrywanym w Antwerpii. Pochodzący z Wrocławia tenisista wprawdzie plasuje się na 11. miejscu światowego rankingu, ale do rywalizacji na kortach w Belgii wystąpi rozstawiony z numerem pierwszym. Ten przywilej sprawił, że Hurkacz zacznie rywalizację dopiero od drugiej rundy, w której zagra z Jackiem Draperem.

Brytyjczyk w pierwszej rundzie wyeliminował Jensona Brooksby'ego, pozwalając mu na ugranie zaledwie trzech gemów. Niespełna 21-letni tenisista wprawdzie nie ma na swoim koncie jeszcze znaczących sukcesów, ale jego 48. pozycja w rankingu ATP nie jest dziełem przypadku. W rozgrywanym w czerwcu Eastbourne International Draper dotarł aż do półfinału, a jeszcze większą niespodziankę sprawił w znacznie bardziej prestiżowym Canadian Open, gdzie zdołał zakwalifikować się do ćwierćfinału. Tam pokonał go późniejszy pogromca Hurkacza i triumfator turnieju, Pablo Carreno-Busta.

Kiedy i o której gra Hubert Hurkacz?

Hubert Hurkacz do rywalizacji w European Open przystąpi w środę 19 października, a jego mecz z Jackiem Draperem zostanie rozegrany jako ostatni na korcie centralnym, To oznacza, że spotkanie z udziałem Polaka nie rozpocznie się wcześniej, niż o godz. 20:30. Transmisję z tego starcia będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport Extra i w serwisie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Iga Świątek długo na to czekała. Tenisistka pokazała, jak relaksuje się w San DiegoCzytaj też:

Agnieszka Radwańska wraca na kort. Tenisistka powalczy o zawrotną sumę