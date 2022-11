Iga Świątek kontra Daria Kasatkina w WTA Finals. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Tegoroczne rozgrywki prestiżowego turnieju WTA Finals już się rozpoczęły, ale Iga Świątek przystąpi do rywalizacji dopiero drugiego dnia. Jej przeciwniczką będzie Daria Kasatkina, jedna z topowych tenisistek świata. To jednak Polka uchodzi za zdecydowaną faworytkę w tej potyczce.

Iga Świątek i Daria Kasatkina zagrają w WTA Finals

Obie zawodniczki przystąpią do WTA Finals wypoczęte, ponieważ miały kilkanaście dni przerwy od gry. Rosjanka co prawda rywalizowała w Guadalajarze, ale odpadła tam już po drugim meczu, który przegrała ze swoją rodaczką, czyli Anną Kalinskają. Raszynianka natomiast zrezygnowała z wyjazdu do Meksyku właśnie po to, by nabrać sił przed znacznie ważniejszymi rozgrywkami. Wcześniej bowiem dotarła aż do finału rozgrywek w San Diego, które zresztą wygrała.

Iga Świątek i Daria Kasatkina znają się jednak doskonale, ponieważ w ostatnim czasie bardzo często ze sobą rywalizowały. Na koncie mają już pięć potyczek, z czego aż cztery w 2022 roku. Pierwszy raz spotkały się jednak na korcie trawiastym, nieco ponad 12 miesięcy temu. W rywalizacji w Eastbourne górą była Rosjanka, potem jednak karta się odwróciła. Australian Open, Dubaj, Doha, French Open – w każdym z tych turniejów 2:0 triumfowała nasza rodaczka.

WTA Finals: Iga Świątek – Daria Kasatkina. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Mecz Igi Świątek z Darią Kasatkiną zaplanowano na 1 listopada, na godzinę 23:00 czasu polskiego. Spotkanie to będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie internetowym canalplus.com.

