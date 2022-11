Piękny sen Igi Świątek trwa! Polka nie dała szans kolejnej rywalce

Jeszcze przed meczem Caroline Garcia zarzekała się, że ma sposób na pokonanie Igi Świątek. – Zamierzam czerpać z tego doświadczenia. Wiem, że tylko grając maksymalnie agresywnie, można liczyć na pokonanie Świątek – mówiła przed meczem francuska tenisistka, która jako jedyna z grupy była w stanie pokonać Polkę w tym sezonie podczas turnieju BNP Paribas Poland Open w Warszawie. Jak widać, plan nie okazał się skuteczny, ponieważ 29-latka musiała uznać wyższość naszej rodaczki.

Iga Świątek wygrała z Caroline Garcią w drugim meczu WTA Finals – pierwszy set

Na początku meczu plan Caroline Garcii się powodził. Iga Świątek straciła własne podanie, jednak natychmiast odpowiedziała swojej rywalce i wróciła do gry przy stanie 2:2. Francuska tenisistka miała dwa break pointy, jednak Polka zdołała się obronić. Kolejny był po stronie liderki rankingu WTA przy stanie 4:3.

W ósmym gemie Iga Świątek nie dała szans przeciwniczce, ogrywając ją do zera i doprowadzając do wyniku 5:3. Mimo trudów Raszynianka wygrała trzecią piłkę setową i doprowadziła do wyniku 6:3, zwyciężając pierwszego seta.

Iga Świątek – Caroline Garcia – drugi set

W drugim gwiazda polskiego i światowego tenisa poszła za ciosem, jednak szybko musiała bronić break pointów, jednak szybko doprowadziła do stanu 2:0.

Kolejne gemy serwisowe naprzemiennie wygrywały obie zawodniczki, jednak w siódmym gemie Iga Świątek dała do zrozumienia rywalce, że nie ma zamiaru oddawać inicjatywy. Szybko doprowadziła do wyniku 5:2, a przy swoim serwisie Raszynianka zakończyła spotkanie wynikiem 6:2, odnosząc drugie zwycięstwo w turnieju.

Iga Świątek rozpoczęła walkę o triumf w WTA Finals. Rywalka nie miała szans

Ważny apel Igi Świątek do kibiców. Poprosiła ich o jedną rzecz