Koszmarna seria rywalki Igi Świątek. Końcówka sezonu do zapomnienia

Coco Gauff była stawiana przez wielu ekspertów obok Igi Świątek jako jedna z najbardziej obiecujących gwiazd światowego tenisa. Amerykance udało się dotrzeć do finału Rolanda Garrosa w singlu, gdzie przegrała z naszą reprezentantką 1:6 i 3:6, ale też w deblu. Dodatkowo osiągnęła życiowy wynik w US Open, ponieważ odpadła dopiero w ćwierćfinale. Udało jej się także dobrnąć do półfinałów turniejów WTA 250 i WTA 500. Wszystko to sprawiło, że w połowie października awansowała na czwarte miejsce rankingu WTA. Niestety od tamtej pory sytuacja mocno się pogorszyła.

Fatalna passa Coco Gauff

Od 21 października 18-latka doznała aż dziewięciu porażek z rzędu. Pięć razy została pokonana w singlu oraz czterokrotnie w deblu. Jej pogromczyniami zostały: Wiktoria Azarenka (27. WTA) w Guadalajarze, Caroline Garcia (4. WTA), Daria Kasatkina (8. WTA), Iga Świątek w WTA Finals oraz w ostatnim meczu Katerina Siniakova (47. WTA) w Billie Jean King Cup.

Z kolei w deblach, w których występowała ze swoją rodaczką, Jessicą Pegulą trzykrotnie uległa w WTA Finals i raz w Guadalajarze. 10 listopada udało jej się pokonać w deblu, w którym grała razem z Caty McNally polski duet: Magda Linette i Alicja Rosolsa 6:1, 6:2.

Wszystkie te porażki wydarzyły się w ciągu trzech tygodni. Tym, co może zaskakiwać najbardziej, jest fakt, iż tyle samo porażek zaliczyła Iga Świątek, jednak w przeciągu całego sezonu.

Coco Gauff zakończyła sezon z bilansem 38 wygranych i 23 porażek, a przez ostatnie wydarzenia spadła na 7. miejsce w rankingu WTA. W czterech meczach przeciwko Idze Świątek w tej kampanii 18-latka nie zdobyła nawet seta.

