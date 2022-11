Iga Świątek na zasłużonych wakacjach. Tenisistka zamieściła emocjonalny wpis

Iga Świątek ma za sobą najlepszy sezon w swojej dotychczasowej karierze. Polka od 4 kwietnia jest pierwszą rakietą świata, do której nie mają podjazdu inne rywalki. Raszynianka w całym sezonie zgromadziła 11 085 punktów i była blisko pobicia rekordu Sereny Williams z 2013 roku, kiedy to Amerykanka zdobyła 13 260 punktów wygrywając 11 tytułów singlowych, w tym dwa Wielkie Szlemy – French Open, US Open oraz WTA Finals. Druga w rankingu Ons Jabeur uzbierała ponad połowę mniej punktów – 5055.

Iga Świątek w tym sezonie ustanowiła także nowy rekord 37 wygranych meczów z rzędu. Triumfowała także w ośmiu singlowych turniejach, spośród których cztery to rozgrywki rangi WTA 1000, dwa – WTA 500. Raszynianka zgarnęła również triumfy na dwóch wielkoszlemowych turniejach – French Open i US Open.

Zdjęcia Igi Świątek z wakacji

Po tym pięknym, ale i intensywnym sezonie pierwsza rakieta świata udała się na zasłużone wakacje do Hotelu Belmond na Anguilli, czyli wyspie na Morzu Karaibskim w archipelagu Wysp Nawietrznych. Na instagramowym profilu tego miejsca możemy przeczytać, że jest to „wyspiarska kryjówka, położona na białym piasku, zaledwie kilka kroków od lśniącego Morza Karaibskiego”.

twitter

Iga Świątek: Jeszcze dużo wyzwań, pracy i nauki przede mną

Raszynianka na swoim Instastories zamieściła kilka zdjęć ze swojego wypoczynku oraz dodała emocjonalny wpis dla swoich obserwujących.

„Ostatnie dni to trochę więcej czasu na oswojenie się ze wszystkim, co działo się w tym sezonie. Trudno go opisać jednym słowem czy nawet zdaniem, ale wiem, że jest wyjątkowy i nigdy go nie zapomnę. Wyniki to jedno, to ile nauczyłam się o sobie… to zupełnie inna historia. Wiem na pewno – dużo jeszcze wyzwań, pracy i nauki przede mną” – czytamy.

Iga Świątek w tym wpisie nie zapomniała o swojej drużynie. „Niezależnie od tego, jak szybko dotarło (wciąż dociera) do mnie to, co w tym roku osiągnęłam, wiem, że nie zrobiłabym tego bez mojego zespołu. Dziękuję Wam Tomku, Dario, Macieju. Dziękuję teamowi biznesowemu, dziękuję rodzinie, sponsorom i last but not least, dziękuję Wam za wsparcie i obecność. Ten rok to niezła przygoda także dzięki Wam!” – czytamy.

instagram

Na korcie tenisowym Igę Świątek zobaczymy z powrotem dopiero 19 grudnia, kiedy zagra w World Tennis League (Światowa Liga Tenisa) 2022. Rozgrywki potrwają do 24 grudnia, a swój udział także wiele innych gwiazd z Novakiem Djokoviciem i Nickiem Kyrgiosem na czele.

Czytaj też:

Mural z wizerunkiem Igi Świątek gotowy. To po prostu trzeba zobaczyćCzytaj też:

Zaskakujące zachowanie Igi Świątek po porażce w WTA Finals. Psycholog tenisistki komentuje