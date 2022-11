Iga Świątek osiągnęła kolejny sukces. Dogoniła utytułowaną tenisistkę

Po odpadnięciu w półfinale turnieju WTA Finals Iga Świątek odpoczywa i wkrótce rozpocznie przygotowywania do kolejnego sezonu. Pozycję liderki światowego rankingu WTA objęła 4 kwietnia 2022 roku, którą umocniła, wygrywając m.in. dwa turnieje Wielkiego Szlema w Paryżu i Nowym Jorku. Obecnie Polka ma 6 tys. punktów przewagi nad Tunezyjką Ons Jabeur. Już na początku przyszłego roku raszynianka stanie przed zadaniem obrony dużej ilości punktów, zatem będzie musiała przejść przez długi okres przygotowawczy. Informacja o kolejnym odniesionym sukcesie na pewno ją do tego zmotywuje.

Iga Świątek po raz 34. liderką rankingu WTA. Dogoniła legendę

21-letnia Polka mimo zasadniczo krótkiej kariery sportowej odniosła mnóstwo sukcesów. To już 34. raz, kiedy znalazła się na szczycie rankingu WTA, co oznacza, że zrównała się z Angelique Kerber, która mieszka w Puszczykowie, znajdującym się pod Poznaniem.

34-letnia Niemka trzykrotnie zasiadała na tronie listy WTA. Po raz pierwszy we wrześniu 2016 aż do stycznia 2017 roku. Następnie od końca marca 2017 aż do połowy lipca, na trzy tygodnie ustępując Serenie Williams. Niemiecka tenisistka poza French Open wygrała trzy turnieje Wielkiego Szlema i obecnie zajmuje 102. miejsce rankingu. W trakcie jej panowania na szczycie, Iga Świątek dopiero zaczynała swoją karierę z profesjonalnym tenisem.

Najdłużej panujące liderki rankingu WTA

Bezapelacyjną rekordzistką jest Niemka Steffi Graf. Legendarna tenisistka spędziła na szczycie rankingu WTA aż 377 tygodni. Za nią plasują się Amerykanki: Martina Navratilova (332), Serena Williams (319) oraz Chris Evert (260).

Kolejne miejsca od 5. do 10. zajmują: Martina Hingis (Szwajcaria/209), Monica Seles (Jugosławia/USA/178), Ashleigh Barty (Australia/121), Justine Henin (Belgia/117), Lindsay Davenport (USA/98) oraz Caroline Wozniacki (Dania/71).

Do końca 2022 roku, zajmująca 14. lokatę Iga Świątek dogoni Francuzkę Amelie Mauresmo, która na szczycie rankingu WTA spędziła 39 tygodni.

Czytaj też:

Świątek skomentowała memy z Lewandowskim. Tak oceniła twórczość fanówCzytaj też:

Iga Świątek na zasłużonych wakacjach. Tenisistka zamieściła emocjonalny wpis