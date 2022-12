Iga Świątek zdobyła się na szlachetny gest. To wideo wszystko wyjaśnia

Iga Świątek wielokrotnie pokazywała, że poza faktem, iż jest najlepszą tenisistką na świecie, ma także olbrzymie i miękkie serce. Duma naszego narodu nie musi już nikomu udowadniać swojej wielkoduszności, jednak ponownie postanowiła stanąć w obronie potrzebujących i zachęcić Polaków do ich wspierania. Na Twitterze pochodzącej z Raszyna mistrzyni pojawił się film, w którym zachęca do wpłacania pieniędzy na „Szlachetną Paczkę”.

Iga Świątek zachęca do wspierania potrzebujących

Akcja „Szlachetnej Paczki” odbywa się każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia. Zadaniem projektu społecznego jest niesienie bezpośredniej pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. W tym roku do akcji dołączyła także Iga Świątek, która w mediach społecznościowych poświeciła dobrym przykładem i poprosiła fanów, by wsparli ludzi, wymagających wsparcia.

– W tenisie liczy się zdobywanie punktów, ale w „Szlachetnej Paczce” ważne jest teraz ZERO. Zero na liczniku rodzin potrzebujących, które niestety wciąż nie wybiło... Ponad 1700 rodzin ciągle szuka swoich darczyńców, którzy przygotują dla nich pomoc – napisała Iga Świątek.

Iga Świątek wsparła potrzebującą rodzinę

Nasza mistrzyni postanowiła pomóc kobiecie, która samotnie wychowuje dziecko po tym, jak jej mąż zmarł.

– Ja w tym roku pomogłam rodzinie pani Adrianny, która samotnie wychowuje Monikę i Bartka, po tym, jak straciła męża. Paczka to już dla mnie tradycja. Świąt nie spędzę w tym roku w domu, ale chociaż mogę pomóc. Zachęcam do tego samego, jeśli możecie sobie na to pozwolić i podzielić – dodała.

