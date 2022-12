Iga Świątek z historycznym osiągnięciem. Natychmiast zareagowała

2022 rok dla Igi Świątek będzie jednym z najlepiej zapamiętanych. Przed 21-letnią tenisistką jeszcze długa kariera, aczkolwiek na przestrzeni tych 365 dni zdołała zwyciężyć osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe, a także objąć fotel liderki rankingu WTA, oddalając się od drugiej pozycji o kilka tysięcy punktów. Nie jest zatem żadną niespodzianką, że raszynianka została doceniona w ten sposób.

Iga Świątek najlepszą tenisistką 2022 roku

Iga Świątek wysunęła się na pierwsze miejsce rankingu WTA w kwietniu 2022 roku i nie oddała go nawet na chwilę. Nie zapowiada się na to, by w najbliższej przyszłości taki stan rzeczy uległ zmianie. 21-latka już zaczęła przygotowania do następnego sezonu, w którym chciałaby osiągnąć jeszcze więcej niż w poprzednim.

Zwycięstwa w Roland Garrosie oraz US Open, a także w sześciu turniejach WTA, jednocześnie notując serię 37 wygranych meczów, sprawiły, że WTA ogłosiło naszą tenisistkę mianem najlepszej w 2022 roku. Wiele osób spodziewało się również wyróżnienia Tomasza Wiktorowskiego w roli najlepszego trenera, ale tak się nie stało. Nagroda ta przypadła Davidowi Wittowi, który współpracuje z Amerykaną Jessicą Pegulą.

Iga Świątek dumna ze swojego triumfu

Niedługo po ogłoszeniu Igi Świątek najlepszą tenisistką 2022 roku, Polka zamieściła na Twitterze wpis, w którym wyraziła swoją wielką radość z osiągniętego czynu.

– Jestem zaszczycona, dołączając do grona wielu wspaniałych tenisistek, które otrzymały tę nagrodę przede mną. To był niesamowity sezon. Dziękuję za Wasze wsparcie. Bo bez niego ten sukces nie byłby możliwy – napisała raszynianka.

twitter