Iga Świątek nie dała szans rywalce. Doskonały występ Polki

Jakiś czas temu rozpoczął się pokazowy turniej World Tennis League, który rozgrywany jest w Dubaju. Udział w nim bierze Iga Świątek, która traktuje zawody, jako idealne przygotowanie do sezonu. Drużyna Polki to The Kites. W pierwszym meczu Polka pokonała Caroline Garcię, a w drugim starciu czekała na nią Anastazja Pawluczenkowa. Widać, że Raszynianka nie tylko poważnie pracuje, ale też bardzo dobrze się bawi.

Iga Świątek pokonała Anastazję Pawluczenkową

Na początku meczu obie tenisistki uzyskały po jednym przełamaniu. Pierwsza na prowadzenie wyszła Iga Świątek, jednak rywalka błyskawicznie wyrównała i nie chciała pozwolić raszyniance na przejęcie inicjatywy. Tenisistki przeplatały dobre akcje z pomyłkami. W pewnym momencie 21-latka miała kłopoty, gdyż rosyjska zawodniczka przełamała wynik na 4:3.

Po tym jej gra uległa zmianie, ponieważ widać było chaos w zagraniach. Dwukrotnie oddała podanie, a w ósmym gemie popełniła dwa błędy, a w 10. nieudanie uderzyła wolejem. Wówczas stało się jasne, że pierwszy set wygrała Iga Świątek.

Iga Świątek – Anastazja Pawluczenkowa. Drugi set

Zdecydowanie agresywniej do gry wróciła przeciwniczka Igi Świątek. Po obronie czterech break pointów prowadziła 3:1. To nie zdekoncentrowało 21-latki, która cierpliwie wyczekiwała swojej szansy. Doskonały powrót zaliczyła w szóstym gemie.

Także w końcówce okazała się lepsza od Rosjanki. Podobnie, jak w pierwszym secie Pawluczenkowa popełniła kilka błędów, nie odpierała ataków raszynianki, a po zepsutym forhendzie straciła serwis. Po pomyłce w dziewiątym gemie mecz został zakończony na korzyść Igi Świątek.

Iga Świątek – Anastazja Pawluczenkowa 6:4, 6:3.

