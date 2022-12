Hubert Hurkacz o przyszłości tenisa w Polsce. Wyjątkowe słowa nt. Igi Świątek

Hubert Hurkacz jest 10. rakietą światowego rankingu ATP, czyli Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów. Reprezentant Polski uzbierał 2905 pkt i do dziewiątego Taylora Fritza brakuje mu 450 pkt. Wrocławianin w ostatnim czasie udzielił wywiadu „Relevant Tennis”, w którym wypowiedział się na temat Igi Świątek.

– Iga Świątek wykonuje wspaniałą pracę dla polskiego tenisa. To samo można powiedzieć o Magdzie Linette – stwierdził Hubert Hurkacz. Zdaniem wrocławianina jest wielu kibiców tenisa w Polsce. – Mimo to wydaje mi się, że trzeba jeszcze dużo zrobić, żeby ta dyscyplina sportu była dostępna dla wszystkich – oznajmił.

Hurkacz o tenisie w Polsce: Świetnie byłoby, gdyby organizowano więcej turniejów

Hubert Hurkacz podzielił się swoimi przemyśleniami o tym, co zrobić, by tenis w Polsce był bardziej popularny. – Świetne byłoby np., gdyby organizowano więcej turniejów ATP i WTA 250 w Polsce. Takie wydarzenia mogłyby również uwzględniać zawody dla dzieci, by młodzi mogli poznać najlepszych zawodników na świecie – powiedział.

To dałoby im motywację i inspirację – stwierdził 10. tenisista rankingu ATP.

Hubert Hurkacz nt. Rogera Federera: Zawsze uwielbiałem go oglądać

Hubert Hurkacz był ostatnim zawodnikiem, który pokonał Rogera Federera w grze pojedynczej. Miało to miejsce w ćwierćfinale Wimbledonu 2021. Polak wygrał wówczas 6:3, 7:6 (7-4), 6:0. Niedługo po tym meczu 40-letni Szwajcar ogłosił koniec zawodowej kariery.

– Zawsze uwielbiałem oglądać Federera. To niesamowity zawodnik i cudowny człowiek – powiedział Hubert Hurkacz.

Polak wygrał w poniedziałek 26 grudnia pokazowy turniej Hongkong International Tennis Challenge 2022. W finale pokonał Brytyjczyka Camerona Norriego 6:4, 6:4.

