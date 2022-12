Iga Świątek zagra jeszcze w tym roku. Tenisistka już jest w Australii

Iga Świątek przygotowuje się do kolejnego turnieju, który rozegra w najbliższym czasie. Po World Tennis League w Dubaju pierwsza rakieta świata udała się do Australii, gdzie będzie przygotowywać się do nadchodzącego Australian Open

Iga Świątek z przytupem wróciła na korty tenisowe. Pierwsza rakieta świata wzięła udział w trwającym od 19 grudnia pokazowym turnieju World Tennis League. W Wigilię Bożego Narodzenia Polka i jej koledzy z drużyny„The Kites”, czyli Kanadyjka Eugenie Bouchard, Hinduska Sania Mirza, Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Francuz Gael Monfils zmierzyli się o zwycięstwo z „The Hawks”, czyli Jeleną Rybakiną, Anastazją Pawliuczenkową, Alexandrem Zverevem i Dominikiem Thiemem. Raszynianka podczas tego turnieju pokonała Caroline Garcię 6:3, 6:4, później zwyciężyła z Anastazją Pawluczenkową 6:4, 6:3, a przeciwko Arynie Sabalence triumfowała 6:1, 6:3. 21-latka poległa dopiero w finale z Jeleną Rybakiną, która nie dała Polce żadnych szans i rozbiła ją 3:6, 1:6. Ostatecznie cały turniej zwyciężyła drużyna „The Hawks”.

twitter Krótki odpoczynek po World Tennis League Po turnieju Iga Świątek podzieliła się ze swoimi kibicami zdjęciami z jej świąt, które z racji turnieju spędzała w Dubaju. Widać na nich, jak tenisistka spędza wolny czas delektując się pięknymi widokami, pływając i czytając książkę. Post podpisany jest w następujący sposób: „To był super tydzień. Dzięki za wspólny czas i do zobaczenia w Brisbane!” instagram Iga Świątek potwierdziła udział w kolejnym turnieju Iga Świątek już wyleciała z Dubaju do Australii i weźmie teraz udział w turnieju United Cup w Brisbane, który rozpocznie się 29 grudnia 2022 roku. 21-latka swój pierwszy mecz ma zagrać 31 grudnia z Julią Putincewą, spotkanie to zaplanowano na godz. 6:30 polskiego czasu. Kolejny raz pierwsza rakieta świata wyjdzie na kort 2 stycznia z Belindą Bencic nie wcześniej niż o godz. 10:00 polskiego czasu. Na tym turnieju zobaczymy również innych Polaków, np. Huberta Hurkacza i Magdę Linette „Gorąco witamy w Brisbane naszą numer 1 rankingu WTA” – napisali organizatorzy turnieju na Instagramie. instagram Wzięcie udziału w tych zawodach przez Igę Świątek ma ją dobrze przygotować do zbliżającego się 16 stycznia wielkoszlemowego Australian Open. Czytaj też:

