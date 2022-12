Skandaliczne słowa byłego opozycjonisty o Idze Świątek. Stanowcza reakcja Jurka Owsiaka

Za niecały miesiąc odbędzie się 31. finał WOŚP. W tym roku orkiestra Jurka Owsiaka zagra pod hasłem „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Fundacja będzie zbierała pieniądze na walkę z sepsą – chorobą, która jest zabójcą wielu pacjentów. Każdego roku w zbiórkę włącza się wiele artystów i sportowców, którzy przekazują na orkiestrowe aukcje wyjątkowe przedmioty.

Iga Świątek wspiera WOŚP. Wyjątkowa licytacja

Do akcji włączyła się także najlepsza polska tenisistka. Iga Świątek podarowała na licytację swoją rakietę, którą wygrała dwa wielkie szlemy – Roland Garros i US Open w 2022 roku. Liderka rankingu WTA przekazała także podwójne zaproszenie na swój mecz pierwszej rundy we French Open w Paryżu na przełomie maja i czerwca 2023 roku. To jeszcze nie wszystko. Po zakończonym meczu zawodniczka spotka się ze zwycięzcą aukcji na krótką rozmowę w kuluarach turnieju. Podwójne zaproszenie będzie umożliwiało również obejrzenie na żywo wszystkich meczów odbywających się tego dnia na kortach Rolanda Garrosa. Aktualnie za rakietę i możliwość spotkania z Igą Świątek trzeba zapłacić już 80 tys. złotych.

Zaangażowanie Igi Świątek w WOŚP nie wszystkim przypadło do gustu. Tenisistkę skrytykował Krzysztof Wyszkowski. „Mówili, że ojciec porządny, a tu jednak zwykła siemana tandeciara; szkoda” – napisał na swoim profilu na Twitterze obecny doradca wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, a w przeszłości działacz opozycji w czasach PRL.

Jurek Owsiak przeprasza Igę Świątek

Oburzenia tymi słowami nie ukrywa Jurek Owsiak. Szef orkiestry zamieścił na Facebooku długi wpis z przeprosinami dla najlepszej polskiej tenisistki. „Tyle razy mówimy, nie grasz, nie przeszkadzaj. Bardzo się cieszę, że twoja rakieta szybuje, a to dopiero początek aukcji. Bardzo podziwiam jako rodzic także twojego tatę, który jest obok ciebie, bardzo podziwiam cię za twoją wytrwałość, bo wiem, jakie to trudne młodym ludziom zaproponować treningi, treningi i jeszcze raz treningi” – stwierdził Jurek Owsiak.

Szef WOŚP przyznał, że wypowiedź Krzysztofa Wyszkowskiego napawa go wielkim smutkiem. „Smutnym jest, kiedy za mojej młodości wspaniałe idee Solidarności tak odważne i wiekopomne potrafią zardzewieć, a niektórzy ludzie potrafią je zniszczyć, zepsuć, poszarpać na drobne. We mnie one są i dzięki temu tworzymy wszyscy razem coś takiego jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która ma się dobrze i która, jak widzisz, super się rozpędza, bo na naszym koncie już prawie 2 miliony złotych” – podsumował.

Wypowiedzią Igi Świątek zachwyca się cały świat. Znów okazała się zwycięska