Iga Świątek złożyła deklarację przed startem sezonu. Chce zacząć od zera

W przedsezonowym turnieju World Tennis League Iga Świątek zagrała cztery mecze, z których trzy były dla niej zwycięskie. Pierwsza rakieta rankingu WTA ma za sobą kosmiczny sezon, którego niestety nie zwieńczyła sukcesem w WTA Finals, ale nie ma na co narzekać. Eksperci i dziennikarze zastanawiali się, jak Polka podejdzie do nadchodzącego sezonu, skoro poprzedni miała tak znakomity. Gwiazda odpowiedziała na to pytanie.

Iga Świątek ma zamiar zacząć od zera

21-letnia mistrzyni dała jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru osiadać na laurach i chce odłożyć na bok to, co udało jej się osiągnąć w poprzednim sezonie. Zwycięstwa w Roland Garros i US Open oraz uplasowanie się na pozycji liderki światowego rankingu WTA to najlepsze, co przydarzyło się raszyniance. Polka od dawna trenuje, by nie wypaść z wprawy przed nowym sezonem. Z takim podejściem też chce zacząć nadchodzącą kampanię.

– Postaram się zapomnieć o wszystkim, co wydarzyło się w zeszłym roku i skupić na przyszłości. Mogę zyskać dużo pewności siebie, myśląc o tym, jak grałam w tych wszystkich turniejach w zeszłym sezonie, ale nie chcę zatrzymywać się przy tym zbyt długo, ponieważ chcę iść dalej i skupić na kolejnych celach, próbować poprawić się jako tenisistka – cytuje słowa Igi Świątek portal puntodebreak.com.

Iga Świątek wzorowała się na swojej idolce

Polka zaznaczyła, że cieszy się z tego, co udało jej się osiągnąć. W trakcie konferencji prasowej Polka wróciła także wspomnieniami do przeszłości i wypowiedziała się na temat swojej australijskiej idolki Ashleigh Barty.

– Jestem z siebie bardzo dumna. Czuję ogromną satysfakcję, bo całe życie pracowałam, żeby dojść do tego punktu. Kiedy Ash (Barty – przyp. red.) przeszła na emeryturę, miałem mieszane uczucia, ponieważ nadal grała najlepszy tenis. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ją w tym tygodniu i powiem jej wprost, że naprawdę zainspirowała mnie do cięższej pracy, a jej styl gry uświadomił mi, że mam miejsce na poprawę – dodała tenisistka.

