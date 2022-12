Zaskakujące słowa Igi Świątek. „Nie byłam pewna, czy pozycja liderki jest dla mnie”

Po pokazowym turnieju World Tennis League w Dubaju Iga Świątek udała się do Australii, gdzie weźmie udział w United Cup, który potrwa od 29 grudnia do 8 stycznia 2023 roku. Tegoroczna edycja tych rozgrywek w Brisbane będzie pierwszą historyczną.

United Cup to międzynarodowy, koedukacyjny, drużynowy turniej tenisowy na twardym korcie. Reprezentacja Polski prowadzona przez Agnieszkę Radwańską i Dawida Celta zmierzy się z Kazachstanem i Szwajcarią. W kadrze Biało-Czerwonych znaleźli się Iga Światek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Łukasz Kubot, Weronika Falkowska, Alicja Rosolska, Daniel Michalski i Kacper Żuk, który zastąpił Kamila Majchrzaka, którego testy antydopingowe wykazały obecność niedozwolonych środków.

Iga Świątek o Ash Barty: Mam nadzieję, że powiem jej to wprost

Podczas jednej z konferencji prasowych Iga Świątek wypowiedziała się na temat Ashleigh Barty, która w marcu ogłosiła koniec kariery. To po niej Polka przejęła schedę w światowym tenisie. Pierwsza rakieta świata przyznała na briefingu prasowym, że Australijka wciąż jest najlepsza na świecie. – Mam nadzieję, że w tym tygodniu się z nią spotkam i powiem jej to wprost. Zainspirowała mnie do ciężkiej pracy i uświadomiła, że zawsze jest miejsce do poprawy – kontynuowała 21-latka, cytowana przez Interię.

– Początkowo nie byłam pewna, czy pozycja liderki jest dla miejscem dla mnie. Ashleigh była wielkim wzorem, jeśli chodzi o zachowanie na korcie i poza nim. Wysoko zawiesiła poprzeczkę. Chciałam pokazać sobie i ludziom, że jestem w odpowiednim miejscu. Czuję wielką satysfakcję – powiedziała Iga Świątek.

