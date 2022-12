Szczere wyznanie Igi Świątek. Chodzi o treningi i relacje rodzinne

Iga Świątek spędziła Boże Narodzenie w Dubaju, gdzie wzięła udział w pokazowym turnieju Tennis World League. Co prawda drużyna pierwszej rakiety świata „The Kites” dotarła do rozgrywanego w wigilię finału, ale ostatecznie poległa z „The Hawks” na czele z Jeleną Rybakiną – pogromczynią 21-latki.

Iga Świątek o zmianach w grafiku: Przydałaby się dłuższa przerwa

W wywiadzie dla Polsatu Sport Polka wypowiedziała się na temat zmian w obecnym grafiku tenisa. Zdaniem 21-latki przydałaby się dłuższa przerwa między Rolandem Garrosem a Wimbledonem. – Jeśli chodzi o samo przygotowanie w ogóle pod korty trawiaste. Z drugiej strony i tak mamy dość napięty grafik w tenisie, więc myślę, że nie ma miejsca na żadne zmiany – dodała.

Zdaniem Igi Świątek każda dodatkowa zmiana sprawiłaby, że tenisiści mieliby mniej czasu poza sezonem.

Iga Świątek o przeniesieniu bazy treningowej: Wolę spędzić trochę czasu z rodziną

Pierwsza rakieta świata została również zapytana o przeniesienie bazy treningowej w celu lepszego przygotowania organizmu do gry w cieplejszym klimacie. Według Igi Świątek taka zmiana byłaby o wiele bardziej wygodna. – Mniej musiałabym się dostosowywać do warunków jak już przyjeżdżam na turniej – kontynuowała.

Z drugiej strony Iga Świątek stwierdziła, że ważne jest dla niej to, by spędzać czas w domu. – Może w przyszłości faktycznie pomyślę o tym, żeby więcej czasu spędzić w cieplejszym klimacie. Na razie jestem jednak w takim wieku, że mimo wszystko wolę wracać do domu i spędzić trochę czasu z rodziną – podkreśliła.

Iga Świątek zagra w Australii

Po World Tennis League Iga Świątek udała się do Brisbane, gdzie weźmie udział w United Cup, który potrwa od 29 grudnia do 8 stycznia 2023 roku. Tegoroczna edycja tych rozgrywek w Brisbane będzie pierwszą historyczną. Reprezentacja Polski prowadzona przez Agnieszkę Radwańską i Dawida Celta zmierzy się z Kazachstanem i Szwajcarią. W kadrze Biało-Czerwonych znaleźli się Iga Światek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Łukasz Kubot, Weronika Falkowska, Alicja Rosolska, Daniel Michalski i Kacper Żuk.

