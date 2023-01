Hubert Hurkacz pokonał Stana Wawrinkę. Zacięty bój o awans w United Cup

Szóstego dnia turnieju United Cup w Brisbane w Australii Polska zmierzyła się ze Szwajcarią. Po zwycięstwach nad Kazachstanem obie drużyny grają o pierwsze miejsce w grupie B, które zagwarantuje awans i grę z Włochami.

Rywalizację ze Szwajcarią zainaugurowała Iga Świątek, która triumfowała 6:3, 7:6 nad Belindą Bencic, czyli mistrzynią olimpijską z Tokio. W drugim meczu Daniel Michalski uległ Markowi-Andrei Hueslerowi, co sprawiło, że przed wtorkowymi starciami był wynik remisowy 1:1.

United Cup. Hubert Hurkacz – Stan Wawrinka

We wtorek 3 stycznia jako pierwszy na australijskim korcie zameldował się Hubert Hurkacz, który o godz. 7:30 polskiego czasu stanął naprzeciwko 37-letniego Stana Wawrinki. Szwajcar w przeszłości triumfował w trzech z czterech wielkoszlemowych turniejach – Australian Open w 2014 roku, French Open w 2015 i US Open w 2016 roku. Obecnie tenisista zajmuje 148 miejsce.

Od początku to spotkanie było bardzo wyrównane. Tenisiści sprawdzali siebie nawzajem i wygrywali gema za gemem. Przy wyniku 2:1 dla Hurkacza przy zagrywce Wawrinki wrocławianin miał pierwsze dwa break pointy. Ostatecznie udało się przełamać Szwajcara świetnym returnem.

Zwycięzcę pierwszego seta wyłonił tie-break

W kolejnym gemie Wawrinka wziął się do odrabiania strat. Choć Hurkacz zdobył pierwszy punkt, trzy kolejne padły łupem Szwajcara i to tym razem jego przeciwnik miał dwa break pointy i powrotne przełamanie stało się faktem. Przy swoim serwisie rywal Polaka chciał doprowadzić do wyrównania i wyniku 3:3, ale przy prowadzeniu 0:40 wrocławianin doprowadził do wyrównania. Po zaciętej walce o każdą piłkę ostatecznie górą był Helweta.

W decydującej fazie pierwszego seta mniej niewymuszonych błędów popełnił Hubert Hurkacz, który z trudem obronił swój serwis i doprowadził do stanu 5:4. Ostatecznie zwycięzcę w tym secie musiał wyłonić tie-break, w którym lepszy okazał się Hurkacz, który triumfował 7:5.

United Cup. Drugi set był równie wyrównany, co pierwszy

Podrażniony Stan Wawrinka świetnie rozpoczął drugiego seta. Szwajcar wygrał go bez straty punktu. Na ten obrót spraw Hubert Hurkacz zareagował tym samym i obronił swój serwis. Przy wyniku 3:3 Polak przełamał swojego rywala i już był bardzo blisko końcowego triumfu w tym spotkaniu. Wrocławianin nie popełnił tego błędu co w pierwszym secie i po przełamaniu wygrał gema przy swojej zagrywce.

Drugi set rozstrzygnął się przy zagrywce reprezentanta Biało-Czerwonych przy wyniku 5:4. Polak wygrał 7:6, 6:4 i dał naszej reprezentacji drugi punkt w starciu ze Szwajcarią. O godz. 9:30 swój mecz rozegra Magda Linette, a o 11:00 w mikście wezmą udział Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Czytaj też:

Iga Świątek zawstydziła Huberta Hurkacza. Liczby nie kłamiąCzytaj też:

Iga Świątek wykonała „zagranie turnieju”. Zachwyciła nim legendę