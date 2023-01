Iga Świątek męczyła się z Martiną Trevisan w United Cup. Cenny triumf w meczu Polska – Włochy

Tenisowa reprezentacja Polski bierze właśnie udział w turnieju znanym jako United Cup, który to polega na rywalizacji drużynowej. W zespole Biało-Czerwonych występują między innymi Magda Linette, Hubert Hurkacz czy Iga Świątek. Nasi rodacy rozprawili się już z Kazachstanem (4:1) oraz Szwajcarią (3:2), a teraz przyszedł czas na Włochów.

Polska – Włochy w United Cup. Damian Michalski nie dał rady

Rywalizacja z Italią rozpoczęła się jednak nie od starcia pierwszej rakiety rankingu WTA z Martiną Tresivan, lecz pojedynku Damiana Michalskiego z Lorenzo Musettim. Różnica w klasyfikacji między oboma zawodnikami wynosi blisko 230 miejsc na korzyść tego drugiego i było to widać na korcie. Zawodnik pochodzący z Półwyspu Apenińskiego nie dał naszemu reprezentantowi cienia złudzeń na zwycięstwo. Michalski poległ 0:2 (1:6, 1:6).

Polska – Włochy. Iga Świątek poradziła sobie z Martiną Trevisan w United Cup

Dopiero potem w akcji zobaczyliśmy Igę Świątek rywalizującą z Trevisan i tutaj – na nasze szczęście – niespodzianki też nie było. Już w pierwszym secie 22-latka radziła sobie bardzo dobrze, dzięki czemu szybko wyszła na prowadzenie, którego nie oddała do samego końca seta. Przede wszystkim wykorzystywała break pointy, kiedy nadarzała się taka okazja i w ten sposób podkreślała swoją dominację nad rywalką. Kiedy zrobiło się 5:1 po asie serwisowym i gemie wygranym do zera, wiadomo było, że w tej części starcia Polka będzie górą. Tak też się stało, wygrała go 6:2.

Druga partia rozpoczęła się od wyrównanej walki i konieczności gry na przewagi, w której ostatecznie zatriumfowała Świątek. To było jej kolejne przełamanie. Dzięki niemu nabrała rozpędu, bo zaraz potem wygrała gem do 2:0, podkreślając go świetnym serwisem. Przy stanie 3:1 znów obudziła się Włoszka, wywalczając punkt dzięki returnowi. Włoszka nie odpuszczała, nie dała Polce wykorzystać kolejnego break pointa, więc niebawem zrobiło się już tylko 4:3 dla naszej rodaczki. Polka cały czas utrzymywała minimalną przewagę i w ostatnim, dziesiątym gemie przypieczętowała zwycięstwo w drugim secie 6:4. Cały mecz wygrała więc 2:0, doprowadzając do remisu 1:1 w meczu z Włochami.

