Magda Linette pokazała moc w starciu z Lucią Bronzetti. Kapitalny występ w meczu Polska – Włochy

Poranek 4 grudnia 2023 roku był bardzo intensywny dla polskich tenisistów oraz ich kibiców. Od wczesnych godzin (naszego czasu) toczyła się bowiem rywalizacja w meczu Polska Włochy. Sprawy nie układały się jednak po myśli Biało-Czerwonych. Dlatego, kiedy Magda Linette wyszła na kort wraz z Lucią Bronzetti, znalazła się pod dużą presją.

Polska – Włochy w United Cup. Hubert Hurkacz i Iga Świątek mieli problemy

Rywalizacja z Italią rozpoczęła się od spotkania Damiana Michalskiego z Lorenzo Musettim. Niestety nie był to udany występ w wykonaniu Polaka, który został pokonany z łatwością. Jego przeciwnik zwyciężył 2:0, a w obu gemach było 6:1. Iga Świątek natomiast spisała się zgodnie z oczekiwaniami, chociaż też nie uniknęła kłopotów. Martina Trevisan sprawiła raszyniance problemy szczególnie w drugiej części spotkania. Ostatecznie jednak to pierwsza rakieta rankingu WTA wygrała 2:0 (6:2 i 6:4).

Po nich na kort wyszedł Hubert Hurkacz. Miał trudnego przeciwnika, wszak rywalizował z Matteo Berrettinim. Ich starcie było całkiem wyrównane, choć trzeba przyznać, że wrocławianin narobił kibicom apetytu, kiedy wygrał drugi set 6:3 w efektownym stylu. Przy remisowym wyniku niestety nie dał sobie rady w wojnie nerwów. W ostatniej partii Włoch go zdominował i zwyciężył 2:1 (6:4, 3:6 i 6:3).

Magda Linette pokonała Lucię Bronzetti w ćwierćfinałach United Cup

Dlatego właśnie sytuacja Magdy Linette była nie do pozazdroszczenia. W pierwszym secie poszło jej jednak rewelacyjnie. Co prawda to Bronzetti wygrała pierwszego gema, ale potem to już Polka dominowała. Przy swoim serwisie wygrywała 86% akcji, wykorzystała dwa break pointy, zdobyła też 6/6 „oczek” przy siatce. Do tego bardzo rzadko popełniała niewymuszone błędy. W efekcie pierwszy set wygrała 6:1.

24-latka z Rimini słabo weszła też w drugi set, już pierwszy gem przegrała do zera i pozwoliła Polce na przełamanie. W trzecim miała moment, kiedy weszła na wyższy poziom i wygrała go, lecz potem znów oddała inicjatywę. Naszej rodaczce dobrze wychodziły bekhendy, nieźle returnowała, dlatego w pewnej chwili wyszła na prowadzenie 4:1. Tej przewagi już nie wypuściła. Linette wygrała całą potyczkę 2:0 (6:1 i 6:2), dzięki czemu w meczu Polska – Włochy doszliśmy do remisu 2:2. Rywalizację rozstrzygnie więc spotkanie mikstowe.

