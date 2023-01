Polska w półfinale United Cup. Świątek i Hurkacz nie dali rywalom żadnych szans

Reprezentacja Polski w tenisa od środowego poranka walczy z Włochami o awans do półfinału United Cup w Brisbane. Bardzo zacięta rywalizacja zaczęła się od spotkania Damiana Michalskiego z Lorenzo Musettim, w którym niestety nasz reprezentant szybko poległ.

Następna w kolejności była Iga Świątek, która zgodnie z oczekiwaniami wygrała, choć po drodze czekało na nią wiele kłopotów. Przy wyniku remisowym na kort wyszedł Hubert Hurkacz, który zmierzył się z bardzo trudnym rywalem – Matteo Berrettinim. Starcie obu zawodników było bardzo wyrównane, ale w ostatniej partii Włoch zdominował Polaka i zwyciężył 2:1 (6:4, 3:6 i 6:3).

Magda Linette pozostawiła nas w grze

Czwarta w kolejności była Magda Linette, na której ciążyła ogromna presja, bo jej ewentualna przegrana oznaczałaby, że reprezentacja Polski najprawdopodobniej odpada, a do półfinału wchodzą Włochy. Tym, co w przeszłości zarzucali poznaniance, że nieraz mentalnie nie daje sobie rady w trudnych meczach, to tym spotkaniem pokazała, że się mylą.

Pierwszy set był zdominowany przez naszą reprezentantkę. Przy swoim serwisie wygrywała 86% akcji, wykorzystała dwa break pointy, zdobyła też 6/6 „oczek” przy siatce. Do tego bardzo rzadko popełniała niewymuszone błędy. W efekcie pierwszy set wygrała 6:1. Druga partia to była formalność. Polka straciła tylko dwa gemy, a w całym meczu wygrała 2:0 (6:1 i 6:2), dzięki czemu w meczu Polska – Włochy doprowadziliśmy do remisu 2:2.

United Cup. Świątek i Hurkacz dali Polsce awans do półfinału

Wynik tego spotkania rozstrzygnęło dopiero starcie w mikście, w którym Iga Świątek i Hubert Hurkacz wyszli naprzeciwko Camilli Rosatello i Lorenzo Musettiego. Biało-Czerwoni rozpoczęli to spotkanie śpiewająco. Włoska para została przez naszych reprezentantów trzykrotnie przełamana w pierwszym secie i w związku z tym przegrała 1:6 w 24 minuty.

Na początku drugiego seta przy stanie 40:15 dla Igi Światek i Huberta Hurkacza spotkanie zostało przerwane z powodu ulewnego deszczu. Co prawda kort był zadaszony, ale wiatr wwiewał krople deszczu na połowę, na której akurat grali Włosi, co stwarzało zagrożenie. Po wznowieniu tego spotkania raszynianka i wrocławianin dopełnili formalności i zwyciężyli 6:2. Tym samym Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do półfinału, w którym zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi.

United Cup. Drabinka półfinałów

Półfinały zaplanowano na 6 i 7 stycznia 2023 roku. Trzech zwycięzców i jeden lucky loser z najlepszym bilansem zagra o wejście do finału. Tak prezentuje się drabinka półfinału United Cup.

USA – Polska ;

; Chorwacja / Grecja – lucky loser.

Czytaj też:

Iga Świątek zawstydziła Huberta Hurkacza. Liczby nie kłamiąCzytaj też:

Iga Świątek wykonała „zagranie turnieju”. Zachwyciła nim legendę