Blamaż w meczu Polska – USA w United Cup. Wynik meczu przyprawia o dreszcze

Tegoroczna edycja United Cup weszła już w końcowy etap rozgrywek, a reprezentacja Polski walczyła w nim o awans do finału. Niestety jednak w konfrontacji z drużyną ze Stanów Zjednoczonych nasze tenisistki i tenisiści wypadli bardzo słabo. Choć jak zwykle do rywalizacji stanęli między innymi Iga Świątek czy Hubert Hurkacz, i tak nie udało im się uzyskać korzystnego rezultatu.

Polska – USA. Iga Świątek poległa w United Cup

Tym razem rywalizacja w meczu została rozciągnięta aż na dwa dni. W piątek 6 grudnia do rywalizacji stanęła właśnie Świątek, które przyszło zmierzyć się z Jessicą Pegulą. Mimo że ta jest topową zawodniczką w rankingu WTA, zazwyczaj nie radzi sobie w spotkaniach z raszynianką. Teraz jednak to 29-latka zaprezentowała się znacznie lepiej, rozbijając naszą rodaczką 2:0 (6:2 i 6:2). W tej potyczce mało co wychodziło podopiecznej trenera Wiktorowskiego.

Niedługo potem przegrał też Kacper Żuk. Jemu akurat przyszło rywalizować z Francesem Tiafoe, więc akurat w tej parze niespodzianki nie było. Amerykanin okazał się lepszy, wygrał 2:0 (6:3, 6:3).

Hubert Hurkacz i Magda Linette nie uratowali wyniku meczu Polska – USA

W związku z tym sytuacja Biało-Czerwonych w meczu z USA stała się opłakana. W zasadzie stanęli pod ścianą. Grając do pięciu punktów, decydujące okazało się spotkanie Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem. Trzeba przyznać, że wrocławianin nie odpuszczał przeciwnikowi, walczył ambitnie przez całe starcie, aczkolwiek okazał się minimalnie gorszy. Reprezentant Stanów Zjednoczonych zatriumfował 2:0, choć w obu setach potrzebny był tie-break (7:6, 7:6).

Dlatego, kiedy Magda Linette mierzyła się z Madison Keys, wszystko było już jasne. Ona też nie uratowała honoru naszych rodaków, przegrywając 0:2 (4:6 i 2:6). W przegranej sytuacji w deblu polegli również Alicja Rosolska oraz Łukasz Kubot, którzy ulegli Jessice Peguli oraz Taylorowi Fritzowi 0:2 (6:7, 4:6). W efekcie Polacy nie wygrali ani jednego seta w meczu z Amerykanami.

