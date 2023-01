Iga Świątek podjęła trudną decyzję. Australian Open to jej priorytet

Iga Świątek rozpoczęła sezon 2023 bardzo intensywnie, to znaczy o rywalizacji drużynowej w United Cup. Następnie w planach miała start w WTA Adelajda, turnieju rangi 500. Tuż przed rozpoczęciem tych rozgrywek poznaliśmy jej decyzję dotyczącą udziału w tym czempionacie. To była ostatnia okazja na sprawdzenie swoich sił przed Australian Open.

Iga Świątek wycofała się z WTA 500 w Adelajdzie

W ostatnim czasie raszynianka rozegrała jednak wiele meczów w bardzo krótkim odstępie czasu. W United Cup, które rozpoczęło się 29 grudnia, terminarz był wyjątkowo napięty. Reprezentantka naszego kraju dotarła wraz z zespołem do półfinału, w związku z czym praktycznie nie miała czasu na regenerację. W ciągu tygodnia stoczyła 4 potyczki indywidualne oraz 2 deblowe. W związku z tym zmęczenie pierwszej rakiety rankingu WTA było ogromne. Dało się to zauważyć między innymi w jej ostatnim starciu. Z Jessicą Pegulą mało co wychodziło raszyniance, która przegrała 0:2 (2:6 i 2:6).

W związku z tym Polka i jej sztab postanowili, że dużo lepszym rozwiązaniem niż gra w Adelajdzie będzie odpoczynek. Już 16 stycznia rozpocznie się bowiem tegoroczna edycja Australian Open, a uzyskanie dobrego wyniku w rozgrywkach wielkoszlemowych to oczywiście priorytet naszej rodaczki.

Mimo tego, że w losowaniu drabinki w Adelajdzie uwzględniono Świątek, ta ostatecznie nie wystąpi w turnieju WTA 500. Po kilku godzinach organizatorzy poinformowali o zmianach. Polka wycofała się z rozgrywek, jako powód podając uraz prawego barku. Już w poprzednim sezonie raszyniance zdarzało się narzekać na ból właśnie w tym miejscu. W ślady Polki poszła też Jessica Pegula z USA.

