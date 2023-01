Iga Świątek polskim sportowcem 2022 roku! Podium domknęli dwaj wybitni sportowcy

7 stycznia 2023 roku odbyła się Gala Mistrzów Sportu, na której wyłoniono najlepszego polskiego sportowca za 2022 roku. Do głównej nagrody nominowano wielu przedstawicieli z różnych dyscyplin, ale od początku największą faworytką do zdobycia tego prestiżowego tytułu była Iga Świątek. Zgodnie z przewidywaniami to właśnie tenisistka otrzymała wyróżnienie.

Iga Świątek najlepszym polskim sportowcem 2022 roku

Na swojego kandydata głosować mógł każdy. W pierwszym etapie dało się to robić za pomocą sms-ów lub specjalnego kuponu wyciętego z „Przeglądu Sportowego”. Do drugiej rundy przeszło 10 kandydatów, i w jego ramach brano uwagę jedynie głosy oddawane poprzez sms-y. Warto przy tym pamiętać, że głosy z pierwszej i drugiej części były sumowane.

Z dużą przewagą wygrała więc Iga Świątek, która w 2022 była spektakularna pod wieloma względami. Osiągnęła bowiem poziom, do jakiego nie potrafiła doskoczyć żadna inna zawodniczka. Zaliczyła między innymi serię 37 spotkań bez porażki, czyli najdłuższą w XXI wieku. Wygrała aż osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe, takie jak US Open i Roland Garros. Do tego wspięła się na szczyt rankingu WTA i wypracowała sobie w nim gigantyczną przewagę. Aktualnie Polka ma na koncie 11085 punktów, a druga Ons Jabeur tylko 5055.

Na drugim miejscu znalazł się Bartosz Zmarzlik, który w minionym roku zdobył wiele międzynarodowych tytułów. Pewnym zaskoczeniem było natomiast przyznanie trzeciej lokaty Robertowi Lewandowskiemu, dla którego akurat ostatnie 12 miesięcy wcale nie było spektakularne.

Najlepszy sportowiec 2022 roku. Top 10

10. Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Dominik Czaja – wioślarska czwórka podwójna

9. Paweł Fajdek – lekkoatletyka

8. Katarzyna Wasick – pływaczka

7. Adrian Meronk – golfista

6. Mateusz Ponitka – koszykarz

5. Dawid Kubacki – skoczek narciarski

4. Kamil Semeniuk – siatkarz

3. Robert Lewandowski – piłkarz

2. Bartosz Zmarzlik – żużlowiec

1. Iga Świątek – tenisistka

Gala Mistrzów Sportu – zwycięzcy w innych kategoriach

Trener roku – Tomasz Wiktorowski (trener Igi Świątek)

Drużyna roku – reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn

Sport bez barier – Monika Pyrek i jej fundacja oraz Szymon Sowiński

Sportowa inicjatywa roku – Totalizator Sportowy

Super czempion – Cezary Kulesza i Sebastian Świderski

Super osiągnięcie roku – Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Paweł Sokolnicki (polscy sędziowie piłkarscy)

Sponsor roku – PKN Orlen

