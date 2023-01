Świątek cierpiała podczas meczu. „Nie było we mnie czystej radości”

Już w swoim pierwszym meczu w ramach Australian Open 2023 Iga Świątek pokazała, że jest faworytką do swojego pierwszego w karierze zwycięstwa w tych rozgrywkach. 21-letnia tenisistka pokonała Niemkę Jule Niemeier 6:4, 7:5 i już wkrótce zmierzy się z pochodzącą z Kolumbii Camilą Osorio. Tuż po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, w której raszynianka wzięła udział i podzieliła się wrażeniami z wygranego meczu. Choć odniosła zwycięstwo, to przyszło jej to w trudach.

Iga Świątek cierpiała podczas meczu z Jule Niemeier

Liderka światowego rankingu WTA przyznała, że jest zadowolona, iż w drugim secie udało jej się wejść na poziom wyżej, jeśli chodzi o koncentrację i intensywność. Doszła do wniosku, że po przełamaniu przeciwniczka zwątpiła i to przyniosło dobry efekt.

– Chciałabym jednak na przyszłość nie doprowadzać do takich sytuacji, gdzie będę aż tak bardzo pod ścianą – powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek: Nie było we mnie czystej radości

– Po meczu nie było we mnie czystej radości, raczej byłam zadowolona, że udało mi się przetrwać. Dni przed turniejem ze względu na oczekiwania, te z zewnątrz oraz te, które sama na siebie nałożyłam, nie były najłatwiejsze, więc trochę się stresowałam (...) To jest początek sezonu i jestem nastawiona na walkę – dodała raszynianka.

Ponadto Iga Świątek powiedziała, że najlepiej gra, kiedy jest skoncentrowana wyłącznie na tym, co dzieje się na korcie. Przyznała, że nie rejestruje tego, co dzieje się na trybunach i ile osób się na nich znajduje.

