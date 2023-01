Zła wiadomość dla fanów Igi Świątek. O której mecz z Camilą Osorio? Transmisja online i w TV

Mecz Iga Świątek – Camila Osorio w Australian Open 2023 to będzie test na wytrwałość dla kibiców. Aby go obejrzeć, trzeba zaplanować zarwanie nocy. Podpowiadamy, o której odbędzie się to starcie i gdzie oglądać transmisję online i w TV,

Iga Świątek już niebawem przystąpi do rywalizacji w drugiej rundzie tegorocznej edycji Australian Open. Polka trafiła do trudnej części drabinki, choć w spotkaniu z Camilą Osorio uznawana jest za zdecydowaną faworytkę. Teoretycznie powinna wygrać bez większych problemów. W praktyce może okazać się inaczej. Iga Świątek kontra Camila Osorio w Australian Open W podobnym tonie pisało się przecież o meczu raszynianki z Jule Niemeier. Tymczasem reprezentantka Niemiec postawiła naszej rodaczce bardzo trudne warunki, a ich starcie było wyjątkowo wyrównane. Rzadko który gem miał jednostronny przebieg. Był to efekt bardzo agresywnej gry przeciwniczki Świątek oraz jej własnych błędów. Ostatecznie to jednak Biało-Czerwona lepiej poradziła sobie z presją i wygrała 2:0 (6:4 i 7:5), choć w drugim secie musiała gonić wynik od 1:3. Osorio natomiast rozegrała nieco mniej intensywny, a przede wszystkim krótszy o 40 minut mecz. Jej rywalką była Panna Udvardy z Węgier. O ile w pierwszym secie 89. rakieta rankingu WTA jeszcze była w stanie przeciwstawić się Kolumbijce (4:6), o tyle w drugim totalnie jej uległa (1:6). W związku z tym to właśnie Osorio będzie miała możliwość zmierzenia się z Igą Świątek w drugiej rundzie Australian Open. Iga Świątek – Camila Osorio w Australian Open. O której mecz? Mecz Igi Świątek z Camilą Osorio zaplanowano na noc z wtorku na środę (17 na 18 stycznia). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tenisistki wyjdą na kort około godziny 1:00 czasu polskiego. Będzie to bowiem pierwszy mecz w kolejności. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eurosport 1. W formie online natomiast będzie dostępna w serwisach takich jak player.pl, Canal+ Online czy Polsat Box Go. Czytaj też:

