To dla Magdy Linette ważniejsze niż wygranie turnieju. Zaskakująca teza ojca tenisistki

Magda Linette dotarła do 3. rundy Australian Open. Polka rozprawiła się już z Mayar Sherif 2:0 (7:5, 6:1), a w drugiej rundzie pokonała byłą drugą rakietę świata, a obecnie dziewiętnastą – Anett Kontaveit. Reprezentantka Estonii pokonała poznaniankę w pierwszym secie, ale Polka nie dała za wygraną i doprowadziła do remisu, a następnie odwróciła losy spotkania wygrywając 2:1 (3:6, 6:3, 6:4).

Tomasz Linette: Gra w tej fazie byłoby więcej warta niż zwycięstwo w turnieju WTA 250

Dziennikarze Interii porozmawiali z ojcem Magdy – Tomaszem Linette, który w przeszłości trenował tenisistkę. Mężczyzna przyznał, że obie tenisistki dobrze się znają, bo wcześniej mierzyły się kilkukrotnie. – Podchodziła do tego spotkania bardzo pozytywnie nastawiona, miała optymistyczną perspektywę. Mimo tego, co się stało w pierwszym secie kontrolowała ten mecz. Nie traciła wiary w to, że w tym spotkaniu odniesie sukces – przyznał.

Magda Linette najdalej dotarła do trzeciej rundy Australian Open i teraz będzie miała kolejną szansę, na awans do kolejnych faz turnieju. Ojciec tenisistki wyliczył, że to będzie szóste podejście jego córki do czwartej rundy. – Zagranie w tej fazie turnieju Wielkiego Szlema byłoby więcej warte niż zwycięstwo w turnieju WTA 250. Nie myślę tu o pieniądzach i punktach, ale o sportowym prestiżu. Drugi tydzień Wielkiego Szlema byłby ogromnym sukcesem Magdy – podkreślił.

Linette – Aleksandrowa. Ojciec tenisistki: Jest trudną przeciwniczką, ale do pokonania

W trzeciej rundzie Magda Linette zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową, która plasuje się na 18 miejscu w rankingu WTA, czyli 27 pozycji wyżej niż Polka. Zdaniem Tomasza Linette rywalka jest trudną przeciwniczką, ale jest do pokonania.

Poznanianka już w przeszłości mierzyła się z Aleksandrową w 2022 roku podczas turnieju w Charleston. Wówczas Polka przegrała 0:6, 2:6. – Nie ma co odnosić się do tego wyniku. Tak jak w przypadku Kontaveit będzie to kolejny pojedynek tych zawodniczek. Na pewno trenerzy ze sztabu Magdy dokładnie zaplanują ten mecz taktycznie – zapewnił.

